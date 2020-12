Espot i Vilarrubla participen al 19è Fòrum de l’EFA dedicat a l’Educació

El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que l’educació no presencial representa un impuls a la diversificació del model econòmic andorrà i que per aquest motiu el full de ruta del Govern, l’Horitzó 2023, contempla accions per potenciar el desenvolupament d’un parc tecnològic adreçat a sectors estretament vinculats al coneixement, la digitalització, la innovació o la recerca. Així ho ha afirmat durant la clausura del 19è fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) que s’ha celebrat de manera telemàtica sota el títol ‘Educació: crear valor des d’Andorra’. Al seminari en línia també ha participat la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla.

En aquesta línia, Espot ha assegurat que la voluntat de l’Executiu és estimular l’emprenedoria i l’autonomia amb programes d’inversió públics i privats, dotats d’incentius i agilitzant els tràmits administratius.

En la seva intervenció, el cap de Govern ha exposat que els efecte de la COVID-19 ha deixat entreveure molts reptes, però també moltes oportunitats en el món acadèmic com el fet d’impulsar el coneixement com a força productiva i capital humà, recordant que és un dret fonamental de les persones com a eina de desenvolupament personal i de respecte a la llibertat. Així, el cap de l’Executiu ha afirmat que aquesta transformació s’ha d’incorporar als plans estratègics universitaris, no tan sols com a un suport, sinó com una extensió de l’estratègia pedagògica.

Xavier Espot també ha exposat que en els darrers anys, amb l’aprovació l’any 2018 de la Llei que regula el funcionament dels centres docents d’ensenyament superior i el fet d’estar integrats a l’Espai Europeu d’Educació Superior que reconeix els títols a nivell continental, ha fet créixer l’interès d’universitats per instal·lar-se al país. En conseqüència, a hores d’ara, Andorra ja compta amb tres centres privats que juntament amb la Universitat d’Andorra (UdA) fan que el Principat sigui un dels països del món amb més universitat per habitant.

Tant Espot com la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han agraït a l’Empresa Familiar Andorrana haver escollit el tema de l’Educació en aquest 19è Fòrum. Vilarrubla ha destacat l’ocasió de posar en valor l’aposta que Andorra per l’Educació, com a pilar essencial per a la cohesió i la prosperitat de la societat.

La titular d’Educació ha evidenciat la imminent transformació cap a la digitalització de la societat en tots els àmbits i també en l’educatiu. En aquest sentit ha afirmat que si la societat avança l’escola no pot quedar-se immòbil. En el context educatiu, ha dit Vilarrubla, cal identificar aquelles competències específiques lligades a una àrea de coneixement així com aquelles que porten als alumnes a qüestionar-se de manera constant l’entorn o l’establiment de relacions positives amb la resta d’individus.

La ministra ha assegurat que en el marc formatiu actual del Sistema Educatiu Andorrà constitueix una competència clau i transversal en la formació dels joves. Aquest competència no respon a cap àrea de coneixement específica, però requereix de la mobilització de coneixements i recursos globals i complexos per poder-la desenvolupar. També implica potenciar unes qualitats directament vinculades, que són la pro activitat, la creativitat i el sentit crític.

Vilarrubla ha afegit que complementar la competència d’emprendre projectes amb la competència de gestionar el propi aprenentatge considerant l’entorn i els recursos disponibles, la d’establir relacions positives amb un mateix i els altres i la de comunicar a través de diversos llenguatges atenent al context i a la situació comunicativa, completen la formació de l’individu.

En la seva intervenció la ministra ha remarcat que l’evolució dels processos formatius s’ajusten a la realitat actual de la societat no només des d’una perspectiva d’adaptació sinó de col·laboració i cooperació. D’aquesta manera, ha conclòs, la interacció de l’escola amb els agents socials i econòmics de l’entorn afavoreix la formació d’una societat valenta, emprenedora i cohesionada i considera els més joves com a ciutadans actius, responsables i crítics, amb consciència cívica, capaç de comprendre i respectar els altres i de col·laborar pel bé propi i del col·lectiu.