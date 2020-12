Vilarrubla explica al consell directiu de la OEI les altes competències digitals de les escoles del país

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha participat aquesta tarda en el 78è Consell Directiu de l’Organització d’Estats Iberoamericans per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (OEI), que s’ha celebrat aquest dimarts telemàticament sota l’organització de la República Dominicana i amb la participació dels homòlegs de Vilarrubla dels diferents països membres. La delegació andorrana l’ha completat el director del departament de Formació Professional, Formació al llarg de la vida i Innovació tecnològica, Xavier Campuzano.

L’acte, presidit pel secretari general de l’organització, Mariano Jabonero, i el President del Consell Directiu de la OEI i ministre d’Educació de la República Dominicana, Roberto Fulcar, ha servit tant per aprovar els comptes del 2019 i el pressupost biennal pels anys 2021 i 2022, com per a l’intercanvi d’experiències respecte a temes com la lluita contra la bretxa digital o la reducció de l’abandonament escolar.

La titular d’Educació i Ensenyament Superior ha posat de manifest els avenços aconseguits mitjançant el projecte de renovació i millora del sistema educatiu andorrà en les competències digitals d’alumnes i docents – que han fet que la bretxa digital al Principat sigui pràcticament inexistent–. També ha explicat als participants la gran dotació dels darrers anys en els tres sistemes educatius, que ha portat a Andorra al capdavant europeu en dotació tecnològica –amb una ràtio de 3,3 alumnes per ordinador–.

A la reunió, a més d’Andorra, hi han pres part Portugal, Colòmbia, Costa Rica, Espanya, Hondures, Mèxic, Paraguai, República Dominicana, Uruguai, l’Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Cuba, l’Equador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamà i el Perú.