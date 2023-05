Espot i Šefčovič conversen sobre l’Acord d’associació

Maroš Šefčovič i Xavier Espot (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut una trobada telefònica amb el vicepresident de la Comissió Europea encarregat de les Relacions Interinstitucionals i de la prospectiva, i responsable polític de la negociació de l’Acord d’Associació amb Andorra, Maroš Šefčovič.

Durant l’intercanvi, Espot ha pogut informar del resultat de les eleccions que van tenir lloc el passat 2 d’abril, així com de la recent presa de possessió del nou Govern que encapçala. El cap de Govern ha volgut reafirmar el compromís de l’Executiu amb el procés d’acostament a la Unió Europea i el repte de finalitzar les negociacions per a un Acord d’Associació, que seguirà liderat per Landry Riba com a secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea.

Šefčovič ha felicitat el cap de Govern per la seva reelecció i ha confirmat el seu compromís i la importància d’aquestes negociacions. Així mateix, també ha assegurat que es manté en l’objectiu d’arribar a un acord en els propers mesos.

Durant la conversa, Espot i Šefčovič han pogut repassar els avenços realitzats en els primers mesos de l’any, durant els quals s’han tractat les qüestions tècniques de l’Acord, i han destacat l’aixecament de les reserves. Així mateix, i amb el nou mandat ja iniciat, Espot i Šefčovič han identificat els propers passos a seguir, recordant els principals punts que requeriran de discussions més aprofundides amb un enfocament constructiu per ambdues parts.

Finalment, Espot i Šefčovič han tingut l’oportunitat d’intercanviar sobre diverses qüestions de l’actualitat europea i, entre d’altres, han mencionat la participació del cap de Govern a la segona reunió de la Comunitat Política Europea, que tindrà lloc a Chisinau (Moldàvia) el proper 1 de juny. Šefčovič s’ha felicitat de la participació d’Andorra en aquest fòrum.