Espot i Calvó es reuniran a Palma amb la presidenta del Govern i del Consell de Mallorca

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, es desplaçaran en visita oficial aquest pròxim dilluns i dimarts a Palma per reunir-se amb la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. La trobada oficial té l’objectiu i la voluntat de reforçar les relacions entre ambdues institucions i explorar noves vies de col·laboració en matèria de turisme i sostenibilitat.

Així, la visita oficial s’iniciarà dilluns amb la rebuda per part de la presidenta del Govern a Xavier Espot al Consolat de Mar, seu de la Presidència del Govern de les Illes Balears. Ambdues delegacions celebraran una reunió de treball a la qual també participaran la ministra Calvó i el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, i el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí. El programa de la visita preveu que les dues delegacions es desplacin posteriorment per conèixer diversos projectes turístics pioners en matèria de sostenibilitat i circularitat.

La segona jornada començarà amb la visita del cap de Govern al Palau del Consell de Mallorca, on serà rebut per la presidenta, Catalina Cladera. Així, les dues delegacions també es desplaçaran fins al Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca, per conèixer el projecte.