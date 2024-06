Espot destaca el paper de l’Escola Andorrana per a “fomentar l’esperit crític i creatiu”

Xavier Espot presidint la cerimònia de graduació (SFGA)

La 28a promoció de l’Escola Andorrana de batxillerat ha celebrat aquesta tarda de dijous la cerimònia de graduació. Concretament, 211 alumnes han obtingut enguany el títol de batxillerat al sistema educatiu andorrà. La cerimònia, que representa el tancament de l’escolarització no superior, ha estat presidida pel cap de Govern, Xavier Espot; acompanyat del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró; el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina; la directora del Departament d’Escola Andorrana, Olga Moreno; i la directora del centre, Ester Vilarrubla.

Al seu discurs, Xavier Espot ha defensat que “l’Escola Andorrana és inequívocament un dels grans projectes d’Andorra i ha esdevingut un component tant de la nostra identitat com d’integració al país; és alhora una escola plurilingüe i oberta, que valora la diversitat i és capaç de fomentar l’esperit crític i creatiu”. En aquest sentit, el cap de Govern ha remarcat el paper del personal docent, com a “baula decisiva” per al sistema educatiu, i de les famílies, en el procés d’aprenentatge i d’educació de l’alumnat. Finalment, Xavier Espot ha encoratjat l’alumnat a “no perdre l’esperit crític” i a “cercar l’excel·lència”.





Resultats de les proves oficials de batxillerat i batxillerat professional

El 92,6% dels alumnes (225) que es van presentar a la Prova Oficial de Batxillerat (POB) aquest curs han resultat aptes, un 2,47% no aptes (6) i un 4,93% continuen el procés d’obtenció del títol (12, que són candidats lliures que disposen de 5 anys per a fer-ho). Entrant al detall de les modalitats, el 97,24% dels candidats presencials (211) han aprovat i el 2,76% han resultats no aptes (6), mentre que en el cas dels lliures, un 53,85% han estat aptes (14) i un 46,15% continuen el procés per a obtenir el títol (12).

Pel que fa als resultats de la Prova Oficial de Batxillerat Professional (POB Pro), el 87,30% dels alumnes presencials (55) han superat la prova, mentre que el 12,7% ha resultat no apte (38). Pel que fa als candidats que provenien de promocions anteriors, el 80% han resultat aptes (4) i el 20% no aptes (1). I, els candidats lliures, un 36,36% han estat aptes (4) i un 63,63% no aptes (7). El resultat global de la POB Pro ha estat d’un 57,79% de candidats aptes (63) i un 42,61% no aptes (46).

L’acte de graduació dels alumnes de batxillerat professional del sistema educatiu andorrà està previst per a la setmana vinent.