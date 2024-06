L’equip nacional femení d’esquí prova el nou material a Hintertux

Caminal, Garcia i Mijares a Hintertux (FAE)

Aquestes setmanes els diferents equips comencen a posar-se en marxa pensant ja en la nova temporada que cada cop és més a prop. Tot i que fa temps que hi ha treball físic per part de les esquiadores, aquests dies l’equip nacional femení de la FAE ha tornat a la neu per a testar el nou material que tindrà la pròxima temporada.

L’equip, amb Carla Mijares, Jordina Caminal i Clàudia Garcia, ha viatjat a Àustria per a agafar el nou material i, després, realitzar tres dies de proves en neu a Hintertux. Íria Medina s’ha quedat a casa per a continuar amb el seu treball específic.

Després d’aquestes sessions, l’equip entrenarà a Andorra el físic i tindrà dies de descans abans del viatge a Argentina i Xile, que s’iniciarà el 22 d’agost, per tal de fer l’estada llarga de pretemporada abans que comenci l’hivern a Europa.