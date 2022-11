Espot anuncia la decisió d’encapçalar la llista de Demòcrates a les properes eleccions

“Hem de ser el referent en moments de dubte i el lideratge en moments d’incertesa. I aquesta és la raó, l’única raó veritable, per la qual he decidit presentar la meva candidatura per a encapçalar la llista nacional a les properes eleccions generals”. Així ha anunciat aquest dimecres al vespre el cap de Govern i president de Demòcrates, Xavier Espot, en el marc del 7è Congrés Ordinari del partit, la seva decisió de liderar la llista de Demòcrates. Una decisió que ha pres perquè “nosaltres som els únics que podem aportar l’estabilitat, la solidesa i el sentit d’Estat necessaris per a Andorra i la seva gent”, ha garantit.

Espot ha fet l’anunci davant la militància de Demòcrates, que ha respost nombrosament a la convocatòria feta des de l’Executiva del partit. Gairebé 140 persones s’han congregat per a debatre i votar els punts de l’ordre del dia previstos, i que han culminat amb la intervenció final del president de DA.

Espot ha fet una crida a la militància per a “rellançar el projecte polític, per a explicar i per a escoltar, per a canviar allò que no funciona i millorar el que ja funciona”, però també per a “aprofitar el gran potencial de desenvolupament d’aquest país en clau de sostenibilitat, d’equitat i de solidaritat”. També ha demanat allunyar-se dels “relats pessimistes i derrotistes”, perquè la força de DA està “en la realitat, els fets, la solvència i l’honestedat”. I això és, ha afegit, “el que una societat madura com l’andorrana demana dels seus responsables polítics”, i precisament és això el que des de Demòcrates “hem d’aportar i aportarem”.

Espot ha conclòs manifestant que avui és “el principi d’un nou camí, el camí que ens ha de portar a una majoria àmplia i plural per a situar la veu de milers i milers de persones d’Andorra al Govern, al Consell General i als Comuns”.

Aprovat el document de principis de partit

Prèviament a l’anunci del cap de Govern, el Secretari General, Jaume Serra, ha sotmès a la militància (que l’ha votat favorablement per unanimitat) el document de principis de partit. Un document en què Demòcrates posa al dia la seva missió, la visió i els valors polítics, ha informat Serra. Es tracta, ha afegit, de “donar resposta als reptes d’avui, que no són els mateixos de fa onze anys, quan es va fundar el partit”.

“En cap cas es tracta de renunciar als principis de Demòcrates, que han inspirat l’acció política a Comuns i Govern els darrers anys, ben al contrari: es tracta de reforçar-los ara que caldrà empènyer de nou”.

Per la seva part, el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, ha fet repàs de la feina legislativa duta a terme els darrers tres anys i mig, així com de la tasca que queda per fer abans no finalitzi. “Durant aquest mandat hem volgut ser corretja de transmissió de la ciutadania”, ha incidit, amb lleis relacionades amb el medi ambient, el benestar social o el creixement harmònic del país. Durant aquests anys també s’ha donat i s’està donant resposta a les problemàtiques que han anat sorgint com la pandèmia o l’actual crisi energètica.

“El balanç”, ha argumentat, “ha de servir per a posar nota a la feina feta, però també posar-nos nous deures i noves il·lusions per a seguir construint aquest projecte”, ha esperonat davant la militància.

Finalment, també ha intervingut la Secretària d’Organització del partit, Rosalina Areny, que també ha fet balanç, en aquest cas de les encomanes fetes al Govern i Grup Parlamentari a través de les ponències aprovades al Congrés de l’any passat. Gairebé totes les encomanes s’han acomplert o estan en vies de fer-ho, “fet que demostra que les temàtiques escollides van ser les prioritàries en aquell moment. Fet que demostra, també, que hem aconseguit traslladar la realitat dels nostres ciutadans a les institucions”, ha celebrat.

Areny també ha estat l’encarregada d’informar i sotmetre a votació la modificació dels estatuts del partit per a adaptar-se a la Llei de transparència, accés a la informació i govern obert.