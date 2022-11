El FC Andorra, a la final de la Copa Catalunya i li toca un rival ben complicat a la del Rei, el Llevant

El FC Andorra tenia aquest dimecres un compromís més dels tres fronts que té oberts de competició i, en els quals, està “viu”. A banda de la lliga (que va per llarg) i de la Copa del Rei (ara en parlarem) hi ha la Copa Catalunya, aquell torneig que fa mandra, però, quan es guanya, ve de gust lluir-lo. Doncs, això, aquest dimecres, els tricolors jugaven al camp de l’Olot amb l’objectiu de superar l’eliminatòria. Ho han aconseguit, però, per la mínima.

Els andorrans s’han imposat al camp de l’Olot per 0 gols a 1, materialitzat per Sinan Bakis. Per a més patiment, la diana no ha arribat fins al tram final del matx. De les coses més positives, la participació del joveníssim jugador andorrà, Marc Bombardó, en el seu debut. El central, de 16 anys, ha passat la pilota a Bakis per a que aquest perforés la porteria local. El noi ha exhibit bones maneres.

Així, doncs, el FC Andorra és a la final de la Copa Catalunya i, el seu rival, serà el Badalona Futur, que també ha guanyat 0-1 al San Cristóbal en l’altra semifinal.

Copa del Rei, un rival de molt nivell

EL FC Andorra no només tenia el focus d’atenció a Olot. Aquest dimecres hi havia sorteig de la Copa del Rei (segona eliminatòria). Els tricolors venien d’eliminar el Manacor (1 a 3) i esperaven amb expectació quin seria el seu proper rival. No serà, ni molt menys, un contrincant fàcil. Els capricis del sorteig han volgut que l’Andorra quedi emparellat amb el Llevant i que, per postres, el partit es jugui a terres valencianes. Un encontre que es disputarà ja al desembre. Als d’Eder Sarabia se’ls ve una costa amunt.