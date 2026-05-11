L’Ajuntament de la Seu felicita Maria Moneo Abadia pels seus 100 anys

La tinent d’alcalde d’Acció Social de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, ha felicitat personalment aquest migdia de dilluns a Maria Moneo Abadia pels seus 100 anys. En nom de la Corporació municipal li ha fet a mans un ram de flors i un pastís d’aniversari.
La centenària, que resideix a la Llar de Sant Josep de la Seu, ha estat acompanyada per bona part de la seva família per a celebrar el seu aniversari. Maria Moneo Abadia va néixer l’11 de maig de 1926 a Saragossa, però ha viscut tota la seva vida a Barcelona. És soltera, i té 2 nebots i 4 renebots.