L’Encamp de Gresca enceta oficialment la Festa del Poble 2024

A Encamp ja estan de festa grossa

El popular acte de l’Encamp de Gresca ha estat l’encarregat d’obrir oficialment la Festa del Poble 2024, després d’haver-se dut a terme ja algunes activitats ahir divendres a la tarda i a la nit. La plaça dels Arínsols ha estat l’escenari idoni per a presenciar un Encamp de Gresca d’allò més participatiu, en el qual els més petits han encetat l’acte amb una posada en escena que ha barrejat música tradicional amb un cover més actual amb la cançó ‘Benvinguts’, de Txarango.

A continuació ha estat el torn per als adults, que han representat les tres versions de l’Encamp de Gresca, la primera amb el cos principal de ballarin, la segona amb les autoritats i la tercera la més popular, en la que hi ha participat tothom que ha volgut i que era present a la plaça. Un espectacle tradicional, amb molta memòria i sentiment, on totes les representacions s’han endut l’ovació dels assistents.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha assenyalat que “l’Encamp de Gresca és una manera molt maca d’encetar la Festa del Poble i afrontar amb moltes ganes totes les activitats que ens queden per davant. Un ball que uneix el poble”. Pel que fa a l’ambient general, Sans ha afirmat que “ho acabem de veure, la plaça està plena, la gent té ganes de festa i, a més, és la primera festa grossa del país per a aquest estiu i estem molt il·lusionats de celebrar-ho com ho estem fent”. A més, ha destacat “la bona salut de l’Esbart Sant Romà, amb gent consolidada i molts joves que pugem amb molta força i ganes, com les que tenia jo fa 35 anys quan vaig començar a ballar”.

Posteriorment a l’Encamp de Gresca s’ha donat el tret de sortida a la vermutada popular, que ha estat acompanyada per música en directe amb el concert del grup Antònies Darkness amb una gran participació i un nou format molt ben rebut.





Més de 470 ballarins i ballarines a l’Endansa Blanc de la tarda

Aquesta tarda la festa continuava amb l’Endansa Blanc, una de les novetats d’aquest any i que ha reunit més de 470 ballarins i ballarines en un esdeveniment únic. “Estem molt satisfets de la col·laboració amb el Club Esportiu de Dansa i Fitness, que ha permès la celebració aquest matí d’unes classes magistrals al Complex Esportiu, però és que aquesta tarda tindrem més de 470 dansaires, amb diverses disciplines de dansa, que faran les seves demostracions en aquest Endansa Blanc”, ha explicat Sans.

El Complex Esportiu ha acollit des de primera hora diferents classes magistrals, com per exemple de zumba, dansa urbana amb dos nivells diferents per a amateurs i més professionals, de ball contemporani també amb diferents nivells, i de salsa i bachata. Entre les diferents disciplines s’han reunit més de 85 ballarins.

A les 17 h començava l’Endansa Blanc, amb més de 470 ballarins dividits en 37 grups participants, amb molts estils diferents, des de dansa urbana, contemporània, bachata, ballet, clàssic, fins a cheerleader, dansa portuguesa, entre d’altres. L’esdeveniment acollia grups del país, i altres de fora, amb nivells diferents, des d’amateurs fins a professionals de competició i de totes les edats.

“El nostre repte d’aquest any és l’Endansa Blanc, que té com a objectiu vestir la plaça dels Arínsols de blanc. Els ballarins aniran tots de blanc, animem al públic també a venir de blanc i també hi haurà sortejos amb premis per als guanyadors”, ha dit una de les responsables de la iniciativa, Sandra Vieira.





Gran concert de la Festa del Poble amb Buhos

El plat fort de la nit arribarà amb l’actuació del grup català ‘Buhos’ a l’aparcament de Sant Miquel. Un concert amb entrada gratuïta perquè tothom pugui gaudir de la millor música en directe.

‘Buhos’ és el grup dels rècords. Un grup festiu referencial amb més de 1.000 concerts a l’esquena amb els quals han aconseguit fidelitzar el públic d’allà on actuen. Amb més de 250.000 seguidors a les xarxes socials, són el grup en català número 1 a TikTok, amb centenars de milers d’oients mensuals a Spotify i més de 45 milions de reproduccions a YouTube. Tot plegat, els posiciona dins del top 3 d’oients mensuals de música en català a les plataformes de streaming. El 2023 van sorprendre amb el disc “La nit està que crema”, i la seva publicació s’ha acompanyat d’una gira pels principals escenaris i festivals d’Espanya i Europa, amb Encamp formant-hi part.

Just abans del concert se celebrarà el sopar de gala al carrer Major, a partir de les 21 h, i també hi haurà música en directe amb el concert de ‘Furgas’. Ja en finalitzar el concert de ‘Buhos’ la festa continuarà amb la sessió FLAIXBAC amb DJ Carles Pérez, i discjòquei amb DJ Moncho.





PROGRAMACIÓ DE LA FESTA DEL POBLE D’ENCAMP 2024 AL COMPLET