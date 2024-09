Espècies en perill d’extinció: Corb marí emplomallat

Un exemplar adult de corb marí emplomallat (Gencat.cat)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

Al corb marí emplomallat no se’l mai en aigües interiors. L’emplomallat és un corb marí litoral i bon submarinista. Social, s’aplega en dormidors i roques de la costa a l’estiu, on es deixa acostar força per banyistes i curiosos. Per a niar triarà illots i penya-segats de la Costa Brava, moment en què lluirà el plomall que li dona nom.

El corb marí emplomallat, catalogat com espècie vulnerable, presenta tres subespècies, de les quals la de Catalunya és la mediterrània desmarestii.

Aquesta espècie cria a l’inrevés que la resta d’ocells aquàtics i marins: l’estiu de les persones és el seu hivern.

El corb marí emplomallat és present tot l’any i nidifica a la Costa Brava. A diferència de l’altra espècie de corb marí que es pot trobar trobar a Catalunya, el corb marí gros, NO cria a Catalunya, només hi passa l’hivern.

Un altre tret diferencial és que l’emplomallat és estrictament litoral i marí, mai es veu terra endins; en canvi, el corb marí gros pot arribar fins al Pirineu a través dels rius.





Hàbitat

Penya-segats litorals i illots costaners, inaccessibles a depredadors terrestres.





Línia litoral fins a les tres milles nàutiques en l’època de cria.





en l’època de cria. A l’estiu, és possible veure corbs marins emplomallats en trànsit més mar endins des de les Balears fins a la costa catalana.





No nia a les costes tarragonines, tot i que és present fora d’aquesta època en alguns llocs concrets tant del litoral rocós com del Delta de l’Ebre.





Distribució

La població nidificant es restringeix a la Costa Brava, entre Blanes i Cadaqués.





La població estiuejant ocupa gairebé totes les comarques litorals, si bé és més abundant a la meitat nord del país.





Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.