FC Andorra supera el San Fernando (1-0) i torna a connectar amb la part alta

Els tricolors han sumat la tercera victòria al grup 2 de la Primera RFEF contra el San Fernando, en un Estadi Nacional d’on només s’han escapat dos punts en els quatre partits disputats fins ara, però una vegada més no han pogut aprofitar les moltes ocasions que han generat per aconseguir un marcador més ample. El triomf ha estat la millor celebració en el dia del 79è aniversari de la fundació del club.

L’onze d’Eder Sarabia ha esborrat el rival del camp en els primers 20 minuts de partit, amb un joc ràpid i vertical. El premi arribava al minut 11, en una bona combinació col·lectiva finalitzada per Martí Riverola. Els tricolors han continuat generant perill i en defensa no han patit cap ocasió del San Fernando, entrenat per l’extricolor Nacho Castro.

A la represa els gaditans han buscat l’empat davant un Andorra que ha endarrerit línies. Marc Fernández ha estat l’home més incisiu dels tricolors, amb tres accions consecutives de contracop que podien haver significat el gol de la tranquil·litat. Les ocasions més clares han arribat a peus de Carlos Martínez, al minut 78, i d’Eudald Vergés, ja en el temps afegit, totes dues malbaratades pel porter visitant, Perales.

Els tres punts tornen a connectar l’Andorra amb la part alta de la classificació. El proper compromís tindrà lloc dissabte vinent al camp del líder, el Vila-real B d’Iker Álvarez de Eulate.