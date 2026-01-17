El suport ciutadà als animals salvatges creix el 2025 i ja suposa el 20% dels ingressos del Zoo del Pirineu

El Zoo del Pirineu, centre de rescat d’animals salvatges privat més gran de Catalunya, inicia el nou any amb una dada esperançadora: les donacions ja representen el 20% dels ingressos totals del centre, un increment significatiu que reflecteix una societat cada vegada més conscienciada amb la protecció i el respecte cap a la fauna autòctona. Aquest augment del suport ciutadà arriba en un context de creixement constant dels rescats, especialment d’animals que no poden tornar al medi natural i necessiten atenció especialitzada de per vida. El repte continua sent elevat, però la resposta social també ho fa.
El centre actua no només com a refugi, sinó també com a espai de conscienciació, on milers de visitants cada any descobreixen l’impacte directe de l’activitat humana sobre la natura i la importància de la convivència respectuosa amb els animals salvatges.
Des del Zoo del Pirineu es vol continuar fomentant la implicació de la ciutadania i de les empreses mitjançant donacions i col·laboracions, una ajuda imprescindible per a seguir responent als rescats urgents i garantir una vida digna als animals que més ho necessiten.