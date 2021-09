Comença la Festa de la Gent Gran a la Seu d’Urgell, que recupera el gruix principal d’activitats

Un taller interactiu de capacitats físiques i cognitives per a usuaris de residències, amb el Duet Daura, han donat aquest dilluns al matí el tret de sortida a la Festa de la Gent Gran de la Seu d’Urgell, que enguany recupera un gruix important de les activitats que no es van poder fer l’any passat a causa de la pandèmia. La primera jornada també ha inclòs una xerrada informativa sobre els antibiòtics, a càrrec del farmacèutic Joan Lluís Purgimon, que s’ha fet a la sala de plens de l’Ajuntament.

La tinent d’alcalde de Gent Gran, Marian Lamolla, ha expressat les “ganes de fer activitats i de tornar a fer la Festa de la Gent Gran com havia sigut abans”. A més, ha aprofitat per reivindicar la importància que ha tingut el procés de vacunació per a permetre que tots aquests actes es puguin fer amb moltes més garanties que l’any anterior. Al programa de RàdioSeu també hi han intervingut la tècnica municipal Montse Eroles; el president del Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Urgell, Amadeu Gallart; i Juani Menduiña, membre de l’Esplai i del Consell Municipal de la Gent Gran.

Aquest dimarts 28, a les 11 del matí, el Duet Daura impartirà el seu taller interactiu a la Llar de Sant Josep. A la mateixa hora, Anna Llorens farà un taller de ioga a la natura als porxos de la Terrasseta del Parc del Segre. A la tarda, a l’Ajuntament, hi haurà la xerrada ‘Com tenir cura del nostre benestar emocional’, de la doctora Susanna Forné.

La festa continuarà dimecres 29 amb un taller de musicoteràpia amb Pilar Planavila, a la Sala de la Immaculada. A les 5 de la tarda, Pilar Aláez oferirà la ruta ‘La seu medieval amb lector de codis QR’, en la que hi col·labora l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat.

Dijous 30, es farà la caminada ‘El Pla de les Forques: Història i Paisatge’, guiada per Carles Gascón, en el marc del projecte Camina Pirineus. A les 7 del vespre, l’alumnat de l’Escola Municipal de Música i del Conservatori de Música dels Pirineus oferirà un concert a la Sala de Sant Domènec.

Divendres 1 d’octubre, Dia Mundial de la Gent Gran, tindrà lloc la conferència ’90 anys del sufragi femení a casa nostra’, que anirà a càrrec de Susana Tavera. Les ponents, Dolors Majoral, Lorena Dolcet, Anna Martí, Sol Gasch i Pau Chica, faran una taula rodona de debat que serà moderada per Anna López, responsable de l’Espai Ermengol. Aquesta activitat es farà a la Sala Sant Domènec. Al vespre (20.00 h), també a Sant Domènec, Sporadik Brass i la música de tota una vida, sextet de metall, oferirà un concert.

El penúltim dia de la festa, dissabte 2 d’octubre, a les 11 del matí es farà la ruta ‘La Seu d’Urgell en blanc i negre’. Aquesta anirà a càrrec de Pilar Aláez i està organitzada en col·laboració amb l’Epai Ermengol-Museu de la Ciutat. A les 8 del vespre, a la Sala de Sant Domènec, hi haurà una actuació de Set de Màgia, ‘En estat pur’.

La Festa de la Gent Gran conclourà el diumenge 3 d’octubre amb un concert de la coral Signum, a les 12 del migdia al Claustre del Racionero. I a les 6 de la tarda, a la Sala de Sant Domènec, hi haurà la Salutació de l’alcalde i la regidora de Gent Gran, seguida d’un concert d’havaneres del grup Els Cremats.

Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom, però caldrà fer reserva prèvia per a assistir-hi i es realitzaran amb totes les mesures d’higiene i seguretat vigents.

Exposició ‘La lluita per l’oportunitat de viure’

Paral·lelament, del 27 de setembre al 10 d’octubre es podrà visitar, a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, l’exposició ‘La lluita per l’oportunitat de viure. Les dones durant la segona República, la guerra, el franquisme i la construcció de la democràcia’, organitzada conjuntament per l’Institut Català de les Dones (ICD) i el Memorial Democràtic. Aquesta mostra reconstrueix alguns dels episodis de la vida de les dones des de l’any 1931 i fins al 1978, tot fent un recorregut per les quatre etapes més destacades d’aquest període.

Col·laboradors

Un any més, la Festa de la Gent Gran està organitzada per la Regidoria de la Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i compta amb la col·laboració del Consell Municipal de Gent Gran, Esplai de la Gent Gran, Fundació Sant Hospital, Llar de Sant Josep, RàdioSeu, Escola Municipal de Música i Conservatori de Música dels Pirineus, Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Setmana de la mobilitat sostenible i segura de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Anna Llorens (professora de Ioga), Susanna Forné, Neuropsicòloga de la Fundació Sant Hospital, Espai Ermengol Museu de la Ciutat, Àrea d’Igualtat (Ajuntament i CAPAU), Institut Català de les Dones (ICD), Dolors Majoral Moliné, Lorena Dolcet Cle, Anna Martí Pellicer i Sol Gasch Duran.