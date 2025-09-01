Escaldes: La plaça de l’Església es consolida com a espai neuràlgic de la parròquia amb l’èxit de Sabors d’Estiu

A Escaldes-Engordany la darrera edició de Sabors d’Estiu clou amb més de 4.000 assistents, superant així la xifra d’anys anteriors i confirmant l’interès creixent de la cita, que combina cultura, gastronomia i artesania en un mateix espai al llarg de cinc jornades. El conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, ha fet un “balanç molt positiu” de l’esdeveniment cultural i gastronòmic, que enguany s’ha pogut tornar a celebrar a la plaça de l’Església, ara renovada. L’acte ha permès “donar a conèixer la nova plaça i la part alta de la parròquia” i omplir de vida els nous espais que ha adquirit o remodelat recentment el Comú.
El programa ha inclòs un mercat artesanal amb 10 expositors de productes originals, una zona gastronòmica amb 4 punts de restauració diferenciada i un total de 7 tallers gratuïts que han tingut una ocupació gairebé completa cada dia, amb 105 participants. L’aposta pels tallers i per la presència d’artesans ha contribuït a donar visibilitat al talent i la creativitat del teixit local.
Un dels punts forts ha estat la música en directe, amb actuacions que han creat un ambient especial i festiu tant als matins com a les tardes i al vespre. Pràcticament la totalitat dels artistes que hi han actuat han estat del país, un fet que consolida la voluntat del Comú de donar protagonisme i suport al talent local.
Malgrat que algun dels actes programats s’han hagut d’anul·lar a causa de la pluja, la resposta del públic ha estat molt positiva i la plaça s’ha convertit en un autèntic epicentre de trobada. La nova plaça de l’Església s’ha confirmat així en un punt neuràlgic de la parròquia: un espai renovat, acollidor i versàtil, capaç de dinamitzar el centre i d’acollir propostes culturals i socials de primer nivell. La voluntat és “convertir aquesta zona en un espai de pas i central de la parròquia”, ha destacat el conseller.