Judith Casal (PS) demana al Govern sobre “la situació del ciutadà libanès”

Judith Casal, presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, demana al Govern quina és la situació del ciutadà libanès. La resposta en primera instància de l’Executiu, va ser que “a Andorra no hi havia un marc legal per a l’asil. Després el Ministeri va canviar de versió: sí, la llei existia, però el seu cas no en complia els criteris”.
Andorra descarta concedir l'asil a l'home libanès perquè no és d'un país inclòs en la llei, la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata demana ara quina és la situació del ciutadà libanès.
Andorra descarta concedir l'asil a l'home libanès perquè no és d'un país inclòs en la llei. El Ministeri d'Interior explica que "actualment a la legislació de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries no existeix cap decret en relació amb els refugiats del Líban i, per tant, des del Govern no poden fer res, i l'home continua atrapat en el limbe legal".
El ministeri d'Interior deixa clar que actualment no existeix cap decret en relació amb refugiats del Líban, i que, en conseqüència, no poden oferir una protecció temporal i transitòria per raons humanitàries a l'home que des de fa un temps viu al Principat sense permisos ni documentació a l'espera d'asil. L'home s'ha posat en contacte amb diverses administracions, però la resposta que ha rebut el deixa en un limbe legal sense poder quedar-se a Andorra, però també sense poder sortir, ja que no té el visat necessari per a entrar a la Unió Europea.
Els socialdemòcrates volen saber que passarà ara que el ciutadà libanès no té ni la possibilitat de quedar-se legalment ni de tornar cap al seu país, ni d’anar cap a un tercer. “Està atrapat en un limbe legal”.