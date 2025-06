Escaldes: La modificació del POUP de 2023 permetrà mantenir el parc i la zona verda a Nacions Unides malgrat les torres

Consell de Comú a Escaldes-Engordany (comuee)

La modificació del Pla d’Ordenament Urbanístic Parroquial (POUP) “que va tirar endavant l’equip comunal en l’anterior mandat permetrà mantenir el parc i la zona verda del carrer de les Nacions Unides malgrat la construcció de noves torres prevista en aquest espai”. Així ho ha explicat aquesta tarda de dijous la cònsol major, Rosa Gili, en un punt informatiu en la sessió de Consell de Comú a Escaldes-Engordany.

La mandatària ha recordat que no va ser el seu equip comunal el que va tirar endavant la normativa que va permetre la construcció de les torres, sinó els seus predecessors. Tanmateix, per a minimitzar l’impacte urbanístic d’aquest i altres projectes similars, el Comú va impulsar una modificació del POUP que es va aprovar l’any 2023 i que obliga a reservar una proporció molt més gran d’espai lliure per cada nova construcció. En el cas de les dues parcel·les del carrer de les Nacions Unides — on actualment hi ha un parc infantil i un aparcament— la normativa antiga només exigia un 15% d’espai lliure.

Amb la normativa aprovada el 2023, s’aconseguirà entre un 50 i un 64% de superfície destinada a ús públic. Això permetrà conservar el parc infantil ja existent i mantenir una zona verda per al gaudi de la ciutadania. La cònsol major, Rosa Gili, ha remarcat que “jurídicament no podíem fer marxa enrere amb les torres, però sí que vam treballar amb la modificació del POUP perquè a canvi s’alliberés molt més espai i això ara ens permet obtenir aquesta artèria verda”.

La cònsol major també ha informat que en el mateix espai del Clot d’Emprivat s’ha arribat a una entesa amb els propietaris de les parcel·les i les promotores de les edificacions que s’hi construiran per tal que part del pagament de tributs i de cessió econòmica es faci amb un conveni de dació de planta d’aparcament. Això permetrà guanyar zones d’aparcament en una zona molt cèntrica i concorreguda de la parròquia, ja que si bé es perdrà el pàrquing que hi ha actualment amb 72 places, l’espai que es guanyarà en tindrà 132 i, a més a més, serà cobert.

L’acord assolit entre les parts estipula que, dels 6,9 milions d’euros que els promotors havien d’abonar al Comú en concepte de tributs i de cessió econòmica vinculats a la construcció dels edificis, 5,7 milions es cobriran mitjançant la dació de la planta d’aparcament, mentre que els 1,2 milions restants s’ingressaran de manera immediata en el moment de recollir la llicència d’edificació. Cal recordar que el projecte d’aquestes torres es va entrar abans de l’aturada temporal de la construcció i, per tant, no se n’ha vist afectat. La cònsol major ha destacat que “ha sigut una negociació llarga, però molt beneficiosa per al Comú i per a la ciutadania”.

En aquest sentit, la cònsol major, Rosa Gili, ha subratllat que l’informe de valoració elaborat per a fonamentar aquest acord parteix d’una estimació prudent dels rendiments futurs de l’aparcament i, tot i així, estima que el valor econòmic de la plata se situa entre 9 i 10 milions d’euros. A més, l’informe preveu que la inversió quedarà amortitzada en un termini aproximat de deu anys, fet que converteix l’operació en una actuació estratègica i rendible per al Comú i, en conseqüència, per al conjunt de la ciutadania.

La sessió de Consell de Comú també ha servit per a aprovar l’allargament de la durada de drets de SEMTEE, SA, la societat que gestiona Caldea durant 5 anys més. La cònsol major ha explicat que des del termolúdic es va demanar un allargament de 10 anys de la concessió per l’afectació de la Covid19. L’anàlisi de l’impacte dels anys de la pandèmia sobre els ingressos i els beneficis i l’evolució tendencial positiva de la societat amb la recuperació post-Covid van fer descartar aquesta possibilitat. Amb tot, s’ha proposat, finalment, un allargament de cinc anys de la concessió atenent que s’està duent a terme un projecte de gran envergadura com és la construcció de l’hotel, que també inclou millores significatives proposades pel Comú en l’edifici i les instal·lacions de Caldea.

Tot plegat ha fet que el projecte de l’hotel de Caldea hagi passat d’una inversió inicial de 20 milions a una de 32 milions d’euros, per la qual cosa es considera pertinent allargar la concessió cinc anys més. A part, el Comú també ha aconseguit el compromís de la SEMTEE de revisar la política de dividends, que s’explicarà en la propera junta d’accionistes de Caldea.

D’altra banda, el Comú ha tancat l’execució pressupostària del primer trimestre de 2025 amb un superàvit de 5,8 milions d’euros. Aquest balanç positiu s’explica per uns ingressos que s’han situat en 13,2 milions d’euros i unes despeses de 7,4 milions d’euros. El cònsol menor, Quim Dolsa, ha indicat que “és una primera imatge que ens marca que anem pel bon camí en les qüestions econòmiques”.

Entre els ingressos més destacats d’aquest primer trimestre hi ha la recaptació obtinguda pels aparcaments comunals, que ha estat d’1,5 milions d’euros, i la derivada de la cessió obligatòria de terrenys, també amb un total d’1,5 milions d’euros. A més, cal posar en relleu un nou concepte d’ingrés relacionat amb el projecte del futur hotel de Caldea. En aquest sentit, la cessió de nous espais per a la construcció de la infraestructura ha suposat una entrada de 214.000 euros a les arques comunals. Respecte a les despeses, la corporació segueix mantenint una gestió acurada i responsable. Fruit d’això, ressaltar una inversió de 650.000 euros destinada a l’adquisició de nous terrenys, que s’emmarca dins l’estratègia de l’equip comunal.

Davant aquestes xifres, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha volgut subratllar la bona gestió econòmica que s’està duent a terme, reflectida en l’absència total d’endeutament. Amb una ràtio d’endeutament del 0 % —recordar que el màxim legal permès és del 200 %—, “el Comú es manté en una posició financera sòlida i sostenible, que li permet continuar invertint en la parròquia i en el benestar de la ciutadania”.

El Consell de Comú també ha aprovat una modificació de despesa plurianual per l’obra de l’aparcament del Falgueró i les instal·lacions esportives que s’hi faran al terrat perquè s’hi puguin dur a terme els treballs complementaris. En total són 416.108,38 € que inclouen treballs de pintura, que permetran una millor senyalística per a més seguretat, a més de garantir una correcte impermeabilització; millores en els ruixadors en cas d’incendi i també en els espais per a carregar els cotxes elèctrics; incorporació de llums per a senyalitzar les places lliures i ocupades; càmeres de vigilància; portes a la planta baixa per a poder guardar les grues amb seguretat; una xarxa de seguretat a les instal·lacions esportives; entre d’altres. Tot plegat ha de permetre, tal com ha detallat la cònsol major, tenir un aparcament amb unes instal·lacions més modernes en “una zona amb molta manca de zones per a deixar el vehicle i que ha permès passar de les 140 places antigues a 350”.

Finalment, també s’ha adjudicat el contracte d’obres de reforma i construcció de voravies a la Urbanització Ermengol Serra per 253.453 euros i amb un termini de 50 dies naturals. Així mateix, s’ha aprovat la modificació dels preus públics per l’any 2025, que permetrà que el Comú també pugui vendre productes turístics.