Acord parlamentari perquè els cossos especials i la Justícia tinguin veu i vot als comitès de selecció

Núria Segués, Marc Magallon i Susanna Vela (Grup Parlamentari Demòcrata)

Els grups parlamentaris de Demòcrates, Concòrdia, Socialdemòcrata, Ciutadans Compromesos i el conseller general no adscrit, Víctor Pintos, han entrat a tràmit parlamentari la Proposició de Llei de modificació de les normes reguladores dels cossos especials i de la Llei de la funció pública de l’Administració de Justícia. Gràcies a aquest text, i en el marc dels processos de selecció de personal, els representants dels sindicats dels cossos especials i de l’Administració de Justícia podran assistir, amb veu i vot, a les reunions del Comitè Tècnic de Selecció. Així ho han presentat en roda de premsa, aquest dijous, els consellers generals Marc Magallon (DA), Núria Segués (Concòrdia) i Susanna Vela (PS).

Tal com ha explicat el conseller Demòcrata, Marc Magallón, aquesta proposició de llei ve motivada per una modificació legal anterior, aprovada el juliol de 2022, relacionada amb l’article 40 de la Llei de la funció pública. Llavors es va establir que els representants dels sindicats de la funció pública poguessin assistir amb veu i vot a les reunions del Comitè Tècnic de Selecció.

A partir d’aquí, i arran d’una demanda inicial del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP), els grups parlamentaris van acordar que aquesta opció es fes extensiva al Cos d’Educació. I per a no crear un greuge comparatiu amb la resta de cossos especials, es va ajornar la modificació fins a dia d’avui, que s’ha entrat de manera conjunta per a tots els cossos especials (Cos de Policia, Cos Penitenciari, Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, servei d’acció exterior i de la carrera diplomàtica, Cos de Duana i Cos de Banders) i el personal de l’Administració de Justícia. Ara, doncs, les respectives lleis d’aquests cossos especials i la de la funció pública de l’Administració de Justícia (LFPAJ) s’adequaran amb aquest canvi legal a la llei del 2022.

D’aquesta manera i tal com ha recalcat la presidenta suplent del grup Socialdemòcrata, Susanna Vela, “amb aquesta modificació es reconeixen els drets dels sindicats dels cossos especials i del personal de l’Administració de Justícia a participar plenament i amb igualtat de condicions en els diferents comitès de selecció”.

Alhora, i després d’haver mantingut converses amb els sindicats, s’aprofita aquesta modificació per a revisar els requisits de la promoció interna dels cossos de Policia, Penitenciaris, Bombers i Banders. Així, se suprimeix el requisit de no estar processat per delictes dolosos o imprudents vinculats a l’exercici de la funció pública mentre no hi hagi una sentència; i també se suprimeix el de no ser objecte d’un expedient disciplinari vinculat a una falta molt greu mentre aquest no es resolgui.

Un altre dels aspectes que es modifica amb aquesta Proposició de llei, només per als cossos de Policia, Penitenciaris i Bombers, és que a les respectives lleis, i concretament en el capítol que fa referència al Règim disciplinari, se suprimeixen dos apartats, pel que fa a les infraccions relatives a la insuficiència en l’acompliment del treball, ja que es considera que ja queda avaluat a través del sistema d’avaluació i gestió de l’acompliment. En definitiva, la presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, ha clarificat que “el que es fa és eliminar aquestes faltes del Règim disciplinari perquè són pròpies de l’avaluació i la gestió de l’acompliment, on ja queden referenciades i desplegades via reglament”.

Malgrat que la Proposició de Llei s’ha entrat de manera conjunta pels grups parlamentaris (a excepció d’Andorra Endavant), Magallon, Segués i Vela s’han mostrat oberts a iniciar un treball parlamentari en comissió i fer-ne, si escau, possibles modificacions.