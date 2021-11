Escaldes incorpora un nou elevador mòbil elèctric a la piscina comunal

El comú d’Escaldes-Engordany ha adquirit un elevador mòbil per a l’accés a la piscina de persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials.

Amb l’adquisició d’aquest nou elevador, que està operatiu des d’aquest dijous, no és necessària cap fixació, ja que disposa de 5 punts d’ancoratge i una capacitat de càrrega de 140 quilos. Els socorristes de la piscina comunal, donaran suport als usuaris que necessitin aquest servei per entrar sortir de l’aigua, informa l’ens escaldenc. Un cop dins, caldrà que l’usuari disposi d’una ajuda (familiar, amic o professional) o que disposi de l’autonomia suficient per garantir la seva seguretat.

Fins ara la piscina comunal d’Escaldes-Engordany comptava amb una cadira hidràulica fixa que complia aquestes funcions, aquesta ocupava l’espai del carril.

Segons ha explicat la corporació “l’objectiu és eliminar les barreres arquitectòniques als equipaments i dependències comunals, per a facilitar la vida als usuaris”.