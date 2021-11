La Consellera d’Igualtat i Feminismes visita l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

Aquest divendres ha tingut lloc a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell la visita de la consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Tània Verge, on ha estat rebuda per l’alcalde de la ciutat, Francesc Viaplana, el vicealcalde, Jordi Fàbrega, i la tinent d’alcalde i regidora de Polítiques d’Igualtat, Marian Lamolla, així com per diversos regidors del Consistori urgellenc i la síndica municipal de Greuges, Anna Martí.

L’alcalde de la Seu li ha donat la benvinguda en un acte protocol·lari realitzat a la sala de plens de l’edifici consistorial i li ha agraït la seva visita. Per la seva part, Marian Lamolla li ha manifestat la seva “satisfacció” per la creació d’aquesta nova conselleria, i li ha demanat que “com és tan transversal i engloba la resta de departaments, des del Pirineu demana el desplegament d’Igualtat al territori”.

La consellera Tània Verge ha signat al Llibre d’Honor de la Ciutat on ha deixat constància de la seva visita a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb aquestes paraules: “el nou Departament d’Igualtat i Feminismes es concep com una estructura al servei del país sencer amb tota la seva diversitat i especificitat”. La titular del Departament d’Igualtat i Feminisme del Govern ha afegit que “des de la col·laboració i la cooperació amb els locals, treballem plegades per erradicar les discriminacions, desigualtats i violències que encara perviuen, perquè Catalunya sigui un país on pagui la pena viure per a tothom”.

Aquesta visita de la consellera Tània Verge s’emmarca en la visita institucional que realitza avui a la capital de l’Alt Urgell on també es reuneix amb la presidenta del Consell Comarcal de l’alt Urgell i els alcaldes i alcaldesses de la comarca.