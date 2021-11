La cloenda de la 37a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor serà l’11 de gener

El Govern informa que la cloenda de la 37a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor (UETA), posposada ara fa uns dies, tindrà lloc finalment el dimarts 11 de gener del 2022 a les 19 hores. Des de l’organització de la UETA s’ha treballat per trobar una nova data i poder oferir el mateix programa, amb especial protagonisme de la conferència impartida per la politòloga, rectora del Col·legi d’Europa i exalta representant de la Unió Europea per als Afers Exteriors i Política de Seguretat, Federica Mogherini.

L’acte tindrà un format mixt: es farà al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, amb el moderador de l’acte, el politòleg i director del CIDOB, Pol Morillas, presencial i amb Mogherini en format telemàtic. La cloenda anirà a càrrec de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla.

Aquesta 37a edició, englobada sota el títol ‘La Unió Europea: reptes i perspectives‘ ha estrenat un nou format, després de prop de 40 anys d’història. Les sessions s’han repartit en lloc d’agrupar-se en una sola setmana com fins ara. A banda de la sessió de Mogherini, la 37a edició ha comptat amb les ponències de Pol Morillas, de l’economista i excap de divisió del Servei Europeu per a l’Acció Exterior i excap negociador adjunt de la UE per a l’acord d’associació amb Andorra, Mònaco i San Marino, Claude Maerten, i del politòleg i director del laboratori d’idees Chatham House, Robin Niblett.