Escaldes: El parc i l’aparcament de Nacions Unides queden fora de servei per la rescissió del contracte de les propietats

La propietat de l’illa 6 del Clot d’Emprivat ha comunicat la seva voluntat de rescindir el contracte de lloguer que mantenia amb el Comú d’Escaldes-Engordany, fet que obligarà a tancar el parc i l’aparcament de Nacions Unides a partir del dilluns, 1 de desembre. Per aquest motiu, el pàrquing ja no pot ser utilitzat.
En aquest espai, les propietats impulsaran la construcció de tres noves edificacions acollint-se als drets urbanístics derivats del POUP de 2018, “un planejament aprovat en el seu moment per la corporació de DA i que permetia un model de construcció molt més intensiu, amb torres de fins a 20 plantes d’alçada i només un 15% de cessió de terreny obligatòria”, assenyalen fonts de l’actual corporació local escaldenca.
“Tot i no ser responsables d’aquell planejament, l’equip comunal anterior i actual, encapçalats per Rosa Gili i Quim Dolsa, han treballat per a reduir al màxim l’impacte d’aquests projectes heretats i garantir un millor equilibri entre el desenvolupament urbanístic i els espais destinats a la ciutadania”, manifesten des del Comú.
En aquesta línia, la modificació del POUP aprovada l’any 2023 ha incrementat notablement les exigències de reserva d’espai lliure: s’ha passat del 15% obligatori a entre un 50% i un 64% de superfície lliure per a cada nova edificació. “Aquest canvi normatiu ha estat clau per a preservar el parc infantil del carrer de les Nacions Unides, així com una zona verda que garantirà la continuïtat d’un espai de lleure de qualitat per al veïnat”.
D’aquesta manera, el Comú d’Escaldes “assegura un pulmó verd allà on la normativa anterior no ho feia possible”. Pel que fa a l’aparcament, les negociacions amb la propietat i els promotors han permès assolir un acord beneficiós per a la parròquia. Si bé es perdran les 72 places actuals, es disposarà d’una nova planta soterrada amb 132 places comunals, “més àmplies, totes cobertes i de propietat comunal”.
L’acord estipula que, dels 6,9 milions d’euros que els promotors havien d’abonar al Comú en concepte de tributs i de cessió econòmica associats al projecte, 5,7 milions es compensaran amb la dació de la planta d’aparcament, mentre que els 1,2 milions restants ja s’han ingressat en el moment d’atorgar la llicència d’edificació.
“Aquesta actuació representa una millora estratègica per al present i el futur d’Escaldes-Engordany, ja que permet minimitzar l’impacte dels projectes heretats, ampliar els espais verds i incrementar la capacitat d’estacionament en una de les zones més cèntriques i concorregudes de la parròquia”, acaben dient des de la Corporació.