Traslladada a l’hospital una motorista ferida en un accident a la rotonda d’Engolasters

Aquest divendres, a la tarda, va tenir lloc un accident de circulació, el qual es va saldar amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit va localitzar-se al punt quilomètric 1,300 de la carretera general número 2 (CG-2), a la rotonda d’Engolasters, a la parròquia d’Escaldes-Engordany. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del succés a les 19:26 hores d’ahir.
Fonts policials assenyalen que una motorista de 25 anys va resultar ferida en un incident viari, en el punt abans indicat, en caure de la motocicleta que conduïa. La dona va ser traslladada a l’hospital per a rebre atenció sanitària. En el sinistre no es va veure implicat cap altre vehicle..