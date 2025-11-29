Encamp i el Pas donen el tret de sortida, dilluns, al Nadal amb l’encesa de llums, i la Fira de Santa Llúcia

El Comú d’Encamp donarà la benvinguda al Nadal el proper 1 de desembre (dilluns vinent) amb la tradicional encesa de llums, que se celebrarà simultàniament a les 18 h al parc de l’Ossa a Encamp i a la plaça de l’Església del Pas de la Casa. L’acte comptarà amb actuacions musicals en directe com la de Marta Dallerès, qui oferirà el seu repertori a Encamp, mentre que al Pas de la Casa ho farà el Cor Rock d’Andorra. La celebració culminarà amb un repartiment de coca i xocolata desfeta per a tots els assistents.
La parròquia també viurà un altre dels moments destacats del calendari nadalenc amb la celebració de la Fira de Santa Llúcia, que tindrà lloc del divendres 5 al dilluns 8 de desembre, a la plaça de Sant Miquel. L’esdeveniment reunirà diverses parades d’artesania, productes locals i decoració nadalenca, així com diverses actuacions musicals.
El primer dia de la fira serà divendres, de 17 h a 19 h, i s’iniciarà amb l’actuació del duet Ingrid ANDorrabAND, que donarà el tret de sortida a l’ambient festiu. El 6 i el 7 de desembre, les parades d’artesania, productes locals i decoració nadalenca tornaran a estar disponibles de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h.
A més, el dia 6 a les 11 h, el públic podrà gaudir de la veu en directe de Roser Puigbò, alma mater de Veu Silent, mentre que el 7, a la mateixa hora, serà el torn d’Eugènia Correia, coneguda per la seva participació al projecte de la Llançadora i un dels talents joves del país. Aquella mateixa tarda, a les 17 h, les corals Sant Miquel d’Encamp i Sant Antoni de la Massana oferiran un concert conjunt que omplirà la plaça de Sant Miquel de nadales i polifonia tradicional.
La Fira de Santa Llúcia clourà el 8 de desembre, amb horari de 10 h a 14 h. A les 11 h, l’església de Sant Miquel acollirà la conferència “El Senyal del Judici: de la paraula a la imatge i al cant”, a càrrec de la Coral Polifònica de l’Alguer. Finalment, a les 17 h, la mateixa coral tancarà oficialment la fira amb la interpretació d’“El Cant de la Sibil·la”, a l’església de Santa Eulàlia. Encamp és parròquia agermanada amb l’Alguer i aquest concert s’emmarca en una trobada entre ciutats agermanades.