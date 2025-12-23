Escaldes destinarà “prop d’un milió d’euros a pal·liar el problema de l’habitatge”

El Consell de Comú celebrat aquesta tarda, a Escaldes-Engordany, ha servit per a aprovar el pressupost de 2026, de 46,5 milions d’euros, que permetrà tirar endavant inversions per a la parròquia gràcies a la previsió d’ingressos i mantenint unes finances sanejades. El cònsol menor, Quim Dolsa, ha destacat, com a principal novetat, que la corporació ha incorporat una dotació pressupostària de gairebé un milió d’euros repartida en tres partides diferents per a intentar pal·liar el problema de l’habitatge. El projecte té com a objectiu tirar endavant diverses accions que s’acabaran de determinar en les comissions de treball pertinents. Amb tot, el cònsol menor ha avançat que la voluntat és ajudar tant a llogaters com a propietaris per a aconseguir lloguers a preus assequibles.
Es tractaria, per exemple, d’actuar com a intermediari i garant del cobrament de l’arrendament, donar ajudes a la rehabilitació de pisos a canvi que els immobles estiguin a lloguer assequible o modificar la fiscalitat comunal amb el mateix objectiu. Així mateix, també es treballa en la idea de poder incrementar les ajudes directes al lloguer ja existents, així com fer estudis que permetin tirar endavant altres tipus d’accions amb dades objectives. “Es tracta d’idees que s’han d’acabar de treballar, però que tenen com a objectiu buscar solucions a la principal preocupació de la ciutadania”, ha deixat clar el cònsol menor, que ha avançat que la dotació pressupostària per a l’habitatge es podrà augmentar si és necessari.
A nivell d’inversions, es preveuen 13,4 milions d’euros i s’inclouen projectes com ara la reforma de la plaça Coprínceps i la plaça del Parc de la Mola, millores a l’aparcament de Caldea, les obres a la borda Ton d’en Quim, a la Vall del Madriu, o la remodelació del passeig del riu a l’alçada de l’Arxiu Històric, amb la voluntat de seguir embellint la part alta de la parròquia. També s’hi inclouen els treballs per a condicionar els locals de l’avinguda del Fener; les millores al cementiri de la Plana, així com del nou reg de l’Obac i l’adequació de l’aparcament de la Plana; els treballs amb la separativa d’aigües; i l’ascensor de Fiter i Rossell/ Vilars, entre d’altres.
Cal destacar també el pla especial a Can Noguer i a Sant Romà que, malgrat estar està en el capítol 2 i no en el d’inversions per qüestions comptables, el Comú considera que seran projectes per al bé de la ciutadania. El pressupost també inclou continuar amb iniciatives com el Bus Unió, conjuntament amb Andorra la Vella, a part de les línies regulars i el bus a demanda, i els programes d’Acció Social, a més de grans projectes culturals com el Festival de Jazz o el Caldes Festival.
En el capítol de despeses també destaca la bona salut financera del Comú. En aquest sentit, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha indicat que s’ha previst un endeutament de màxim 4 milions d’euros per si fos necessari utilitzar-lo. Es tracta d’una qüestió de “prudència” que s’ha fet cada any, però que mai s’ha hagut d’utilitzar. En aquest sentit, Dolsa ha recordat que el Comú està actualment amb un endeutament zero, “el que demostra la bona gestió financera que s’ha fet els últims anys”.
Pel que fa als ingressos, es preveu que es mantinguin els ingressos per aparcaments, tenint en compte que s’ha perdut recentment el de Nacions Unides, però que es disposarà ja en ple rendiment del pàrquing de l’Església i del Falgueró, que entre els dos ofereixen 450 noves places. Pel que fa als ingressos de l’impost de la construcció, es preveu una disminució del recaptat respecte el 2025, atenent que la construcció de moment es manté aturada mentre es treballa en la revisió del Pla d’Ordenament Urbanístic (POUP). En total, la construcció representa l’11,8% del total previst d’ingressos.
En el consell d’aquesta tarda, també s’ha aprovat l’execució pressupostària del tercer trimestre d’enguany. En aquest sentit, la corporació l’ha tancat amb un superàvit de 5,2 milions d’euros, resultat d’uns ingressos de 31,3 milions i unes despeses de 26 milions a 30 de setembre. Cal destacar, especialment, el resultat d’operacions corrents, que registra un benefici de 7,8 milions, “un indicador clau que reafirma l’estabilitat i la sostenibilitat financera de la corporació”.
D’altra banda, el Consell de Comú ha aprovat l’adjudicació del contracte d’obres de reforma de les façanes del Prat del Roure per un import de 324.447,78 euros a l’empresa EDICOM amb un termini d’execució de 18 mesos.
També s’ha aprovat l’adjudicació del contracte d’obres de construcció i acabats d’interiors dels locals situats a l’avinguda del Fener, 28 a la mateixa empresa per un import d’1,3 milions d’euros i un termini d’execució de 18 setmanes. La cònsol major, Rosa Gili, ha recordat que es tracta de 1.100 metres quadrats al centre de la parròquia, adquirits gràcies al pagament amb espècies de l’impost de construcció i que es destinaran a espais comunals. En concret, s’hi traslladarà el departament de Circulació, la qual cosa permetrà al Comú estalviar-se el lloguer del local actual, i el taller tèxtil i de vidre, que actualment està ubicat a Caldea.
Així mateix, s’ha aprovat el decret que regula els dies festius de la parròquia per a l’any 2026 i s’ha modificat la graella salarial amb l’objectiu d’equiparar els salaris a altres corporacions, oferint una estructura salarial competitiva i atractiva que permeti atreure i retenir el talent. També s’ha modificat l’ordinació de la funció pública per a regularitzar i aclarir qüestions relacionades amb la recuperació de les hores extraordinàries.