El bisbe i copríncep, Josep-Lluís Serrano, visitarà aquest dimecres el Centre Penitenciari

El bisbe d’Urgell i copríncep episcopal d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano, visitarà el Centre Penitenciari de la Comella, a Andorra la Vella. Ho farà aquest dimecres, 24 de desembre, a les 10 hores. Serrano compartirà una estona amb els interns i internes, amb els voluntaris, i amb els equips de professionals que acompanyen els interns, en una jornada especialment significativa en aquestes dates de Nadal.
Mons. Josep-Lluís Serrano presidirà la celebració eucarística del Jubileu de l’esperança, que serà concelebrada per Mn. Ramon Sàrries, rector d’Andorra la Vella i Delegat de Pastoral Penitenciària de la Diòcesi.
A la missa hi assistirà també la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné Soldevila.