Demòcrates d’Escaldes retreu a la majoria comunal una “manca d’inversió en habitatge”

La majoria comunal del Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat, aquest dimarts, en Consell de Comú, el pressupost per al 2026, de 46,5 milions d’euros, el qual “destina únicament 925.000 euros per a pal·liar el que és la principal preocupació de la ciutadania: l’accés a l’habitatge“. Així ho han criticat els consellers de Demòcrates + Independents al Comú, Anna Garcia, Gemma Bofarull i Gabriel Guerrero, “tot lamentant que el Comú de Rosa Gili hi destini menys del 2% de la despesa total del pressupost, una quantitat insuficient“.
Bofarull ha recordat que Escaldes-Engordany és una de les parròquies amb més dificultats vinculades a l’habitatge i que la majoria actual portava aquesta problemàtica com una de les seves prioritats al programa electoral. Malgrat això, “en un mandat i mig només han tirat endavant un projecte d’habitatge de lloguer assequible a l’avinguda del Pessebre, que de fet és un projecte conjunt amb el Govern“.
Per això, els consellers de DA han demanat que s’estudiïn altres possibilitats de fer nous immobles -com el de la parcel·la del carrer dels Pardals que DA va proposar durant la campanya-, precisament ara que s’està fent la revisió del POUP de la parròquia. “Amb sis anys que porten de mandat, amb tresoreria, coixí i amb els ingressos previstos en el pressupost, haguessin pogut ser més proactius”, ha manifestat Bofarull.
Per aquest motiu, i perquè el pressupost per al 2026 “no recull les nostres prioritats“, Bofarull, Guerrero i Garcia s’han abstingut en la votació.
D’altra banda, i també durant la sessió de Consell de Comú, els consellers de DA han votat a favor de les obres dels nous locals a l’avinguda del Fener, per a ubicar-hi el Servei de Circulació i el Taller de tèxtil i de vidre del Departament de Cultura. Garcia ha demanat, en qualsevol cas, que facin uns espais “que tinguin la qualitat i els metres quadrats necessaris per a un bon desenvolupament dels seus serveis“.
Finalment, i pel que fa a la taula tripartida (amb el Govern i el Consell General) que proposa Gili per a debatre la qüestió de les torres del Clot d’Emprivat, Gabriel Guerrero li ha recordat que el Comú és qui té “els instruments per a modificar el seu pla d’urbanisme, i que les competències urbanístiques són dels comuns“. També ha plantejat que ja està en marxa una Comissió legislativa per a modificar la llei del sòl, espai on la cònsol podria exposar les seves preocupacions i propostes.