L’Alt Pirineu tanca la temporada turística d’estiu amb nou rècord de pernoctacions

L’Alt Pirineu i Aran ha tancat ja la campanya turística d’estiu i ho ha fet amb un nou rècord de pernoctacions. Segons les dades que acaba de publicar l’Institut Nacional d’Estadística, els diferents allotjaments de la demarcació de Lleida -la gran majoria dels quals són a les comarques pirinenques– han registrat un total d’1.574.166 pernoctacions en el període que va del juny al setembre. En aquests quatre mesos s’han rebut 599.112 turistes.
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, ha destacat que “s’han complert les previsions que vam fer al juny” i que aquest volum de visitants “permet assegurar llocs de treball i activitat econòmica al territori”.
En el comunicat de balanç, l’organisme també ha subratllat l’increment de turistes estrangers, que ara ja suposen el 20% dels visitants de la demarcació. En xifres totals, aquesta campanya d’estiu s’han rebut 119.937 estrangers (un 1,46% més que l’any passat) i han generat 271.986 pernoctacions (un 4,09% més). Serrano conclou que “l’aposta per la internacionalització de la nostra oferta comença a donar resultats”, amb una tendència de creixement moderat però constant des que l’any 2020 les restriccions de mobilitat per la pandèmia van fer que la presència de turistes de fora l’Estat es quedés sota mínims.
Per sectors, entre juny i setembre els hotels van rebre en conjunt 381.390 turistes i 830.422 pernoctacions; és a dir, més de la meitat de les nits d’allotjament registrades. Als càmpings -que inclouen les àrees de bungalous- hi va haver 160.117 usuaris i 547.339 pernoctacions; i als establiments de turisme rural, 35.463 visitants i 118.935 nits d’allotjament. Pel que fa als apartaments turístics, van tenir 22.142 clients, que van generar 77.470 pernoctacions.