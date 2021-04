Es restringeix el sobrevol a l’espai aeri andorrà amb motiu de la XXVII Cimera Iberoamericana

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, un Decret de restricció temporal de l’espai aeri andorrà amb motiu de la XXVII Cimera iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern.

Així doncs, els dies 20, 21 i 22 d’abril del 2021, es prohibeix tant l’enlairament com el sobrevol d’aeronaus, tripulades i no tripulades, en l’espai aeri de tot el territori nacional, excepte les què circulin per aerovies controlades i les Aeronaus d’Estat i d’emergències. Pel què respecta a la prohibició del dia 22 d’abril, només estarà vigent fins a les 14.00 hores.

Amb les recomanacions de seguretat emeses pel Ministeri de Justícia i Interior en la visita de S.M. Els Reis d’Espanya del passat 25 i 26 de març, l’Autoritat Aeronàutica Andorrana –òrgan que regula, controla i verifica les activitats relatives a l’aviació civil– considera necessari restringir el sobrevol d’aeronaus (helicòpters, drons, avionetes i similars) en tot l’espai aeri andorrà.

A més, els dies 20 i 21 d’abril es prohibeix la circulació per la població de Soldeu de vehicles de transport de mercaderies perilloses (ADR) inclosos els vehicles de repartiment de gasoil de calefacció i botelles de gas.