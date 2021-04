Cauen un 2% els inscrits al Servei d’Ocupació d’Andorra en recerca de feina

El nombre global de demandants al Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA) en recerca de feina a final del mes de març del 2021 és de 1.296 persones, el que representa una davallada del 2% respecte al mes anterior (1.323 persones). El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha posat en relleu que l’objectiu del Govern és continuar treballant per estabilitzar aquesta xifra, que va assolir el pic més alt a mitjans de juny de l’any passat amb 1.873 demandants, mitjançant diferents polítiques de foment de l’ocupabilitat.

En paral·lel, segons les darreres dades del SOA, es constata que el nombre total de llocs de treball oferts a final de març és de 486. Una xifra representa un augment respecte al mes anterior del 28,9%, quan s’oferien 377 llocs de treball.

Pel que fa a l’ajut per desocupació, 265 persones percebien al març la prestació (120 la prestació econòmica per desocupació involuntària i 145 la prestació econòmica ocasional d’activitats relacionades amb la temporada de neu), la qual cosa representa una baixada respecte al febrer (288: 137 van rebre la prestació econòmica per desocupació involuntària i 151 la prestació econòmica ocasional d’activitats relacionades amb la temporada de neu).