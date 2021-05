Es reprèn l’activitat i l’horari habituals als museus i equipaments culturals del Govern

El Ministeri de Cultura i Esports informa que a partir de l’1 de juny es reprendrà tota l’activitat en l’horari habitual als museus i equipaments culturals del Govern. Així, i amb la voluntat de facilitar al màxim les visites als equipaments i seguint els criteris establerts per fer front a la pandèmia de la COVID-19, el nombre de persones per visita guiada s’amplia a 6 persones, sense comptar el guia acompanyant. Pel que fa a l’aforament, s’amplia del 40% al 50%, cosa que representa, segons cada cas, un aforament màxim de 25 persones per a visita lliure.

Els museus de l’Automòbil, la Farga Rossell i la Casa Rull han estat obrint amb reserva prèvia des del mes de febrer, atenent la realitat del moment i les restriccions de mobilitat. Durant aquest temps les escoles han estat els principals usuaris d’aquests museus parcialment tancats.

Així, i per tal d’unir esforços per fer front a les feines sorgides per la situació causada per la COVID-19, s’han cedit cinc persones que formen part de la plantilla de l’Àrea de Museus i Monuments, que han estat prestant servei al Ministeri de Salut i a l’Oficina COVID, al Departament de Treball i a l’Àrea d’Acció Cultural.

Aviat s’anunciaran les Nits d’estiu en una presentació conjunta amb la Taula de Museus i es restituirà gairebé la normalitat cultural als equipaments.