Es redueix lleugerament la pressió hospitalària per la Covid-19 malgrat produir-se un nou ingrés a l’UCI

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dimecres per actualitzar la informació referent a la pandèmia de SARS-CoV-2. El titular de la cartera ha explicat, mitjançant les gràfiques d’anàlisi de l’evolució, que la xifra de nous casos s’ha estabilitzat els darrers dies. Una informació que confirma la taxa de reproducció, que es manté per sota de l’1 (aquest dimecres era del 0,84).

Així doncs, la xifra total de casos des de l’inici és de 20.338 persones (+202) i es registren un total de 18.010 altes (+125). El total de defuncions fins a la data és de 134. Actualment hi ha 2.194 casos actius (+77).

A l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 32 pacients de Covid-19 ingressats (-3): 17 a planta (-4) i 15 a l’UCI (+1) – 14 d’elles amb ventilació mecànica–. A la planta COVID habilitada al centre sociosanitari El Cedre ja no hi ha cap persona ingressada des de fa uns dies.

Pel que fa a la població escolar, hi ha 110 aules en vigilància activa –75 total i 35 parcial– i 40 en passiva. Martínez Benazet ha apuntat que els cribratges que s’estan duent a terme a les escoles –especialment els que es duen a terme als alumnes de primera ensenyança per poder accedir al menjador escolar i a les activitats extraescolars– s’està duent a terme sense complicacions. De fet, entre els 4.274 tests que s’han fet en total des de dilluns a les escoles, s’ha detectat 36 infants positius.

Finalment, el ministre també s’ha referit al Pla de vacunació. Ha destacat que s’han administrat un total de 120.808 vacunes –57.049 primeres dosis, 54.842 segones i 9.917 terceres–. Així, el ministre ha informat que el nombre total de persones que ja han rebut la pauta completa se situa per sobre del 79% de la població vacunable. En el cas dels menors de 12 a 15 anys, n’hi ha prop del 60% que ja han rebut el segon vaccí.

El titular de Salut també ha confirmat que durant la sessió de Consell de Ministres d’aquest dimecres s’ha decidit prorrogar les mesures temporals actualment en vigor. En aquest sentit, ha apuntat que s’ha acordat un canvi pel que fa al transport públic. Si bé es manté en el 70% en les línies de transport regular urbà, interurbà i parroquial, l’ocupació es pot augmentar fins al 100% en la resta de tipologies sempre que es mantingui un registre de tots els passatgers.