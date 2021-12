Salut adquireix un programari de videoconsulta per a les visites de telemedicina

El Ministeri de Salut ha adquirit un programari de videoconsulta que s’integrarà amb la història clínica compartida i que permetrà realitzar visites de telemedicina. L’empresa adjudicatària és Doole Health SL per un preu de 45.000 euros, que inclou el programari per a la videoconsulta i també una passarel·la de cobrament de les visites integrat en el sistema.

Així, la voluntat del Govern és que tots els prestadors de serveis del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) utilitzin un mateix tipus de programari per efectuar les visites telemàtiques, i que aquest estigui integrat amb la història clínica compartida per tal de facilitar als professionals la seva tasca.

Ara, un cop adquirit el programa, es calcula que podrà posar-se en funcionament en un període d’uns tres mesos. Abans es faran formacions a tots els professionals per mostrar-los el manual d’ús i perquè puguin familiaritzar-se amb el programari.

Adjudicació per desenvolupar un quadre de comandament global per a Salut

El Consell de ministres també ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació a l’empresa Blau Advisors la creació i desenvolupament d’un quadre de comandament global per al Ministeri de Salut. Tal com ha explicat el ministre, Joan Martínez Benazet, el quadre servirà per analitzar els recursos existents, millorar el nivell de coneixement intern de l’organització, planificar i reduir la despesa sanitària.