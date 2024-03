Es presenta el nou poemari de Robert Pastor “A quarts de quinze”

Teresa Ventura

Amb un acolliment molt familiar, la Biblioteca Universitària de Sant Julià de Lòria va gaudir de la presentació d’un nou poemari del periodista i escriptor, Robert Pastor, que porta per títol “A quarts de quinze”. L’autor també ha publicat recentment “Aquí les penjaven” (2003), llibre del qual ja s’ha fet la segona edició.

Va obrir l’acte de la presentació del poemari, l’editor Joan Ramón Marina, el qual va fer un exhaustiu estudi que, sens dubte, va donar una versió més irònica de la personalitat de l’autor. Tanmateix Marina va destacar la importància de l’elecció del format de les edicions en funció del seu contingut, així que no ha de tenir el mateix format un assaig que no pas una novel·la. La qual cosa, en aquest cas, ara en tractar-se d’una obra que també i -segons l’autor- està basada en contradir una sèrie de dites i refranys populars, que Robert Pastor creu que no són veritat, el format elegit es un clàssic de butxaca, amb l’objectiu de propiciar que els estudiants el llegeixin amb comoditat.

L’editor també va fer referència a l’esperit de contradicció dels joves, però que ara, Robert Pastor (amb més edat), s’ha permès el luxe de reivindicar amb una certa ironia i bon humor.

El poemari de Pastor arriba després d’obres molt serioses i de la documentada novel.la històrica premiada al seu dia pel Consell General a la Nit Literària Andorrana, així com dels anteriors poemaris “Mai no tornaràs a Itaca Ulises” (1994) i “Entre l’aigua i la pedra” (2000), a part dels seus nombrosos articles periodístics al Diari d’Andorra.

És evident que l’autor ha volgut recórrer a l’humor com a contrast als seus seriosos treballs anteriors sense oblidar els que no hem mencionat, però que sí que ens va comentar al seu dia al programa “L’autor i la seva obra”, creat per l’Associació d’Escriptors (2016) i en el qual Robert Pastor va participar l’any 2017. Aleshores vàrem poder conèixer obres anteriors com “Estatuto Vasco” (1979), Autonomía año cero (1980), Treviño en Álava (1984), Perurena (1986), Si existe Ulises (1990), etc.

Estem parlant d’un autor madur que ha sabut trobar també la complicitat del filòsof i també poeta Manel Gibert, el qual li ha escrit un epíleg molt adequat per a presentar aquesta, podríem dir, proposta més informal de l’escriptor-poeta i periodista Robert Pastor.

Amb el títol de “L’aparent lleugeresa del divertiment”, Gibert, que alhora és un expert en l’expressió literària, aporta al llibre, en les pàgines 81, 82 i 83, reflexions que ens defineixen, fins i tot, l’essència de la poesia. On podem destacar “La poesia és joc, però també foc; recerca però també gràcia; coneixença, però també transcendència”. Gibert fa referència a Carles Riba (1893 – 1959), quan subratlla elements fonamentals: l’eco de la recreació lingüística, l’espurneig incisiu, l’ànsia d’abastar el món fenomènic, etc. concloent que “A quarts de quinze”, de Robert Pastor, transmet al lector allò que, malgrat tot, se sobreentén.

Hem de destacar que el llibre, ara presentat, porta un obsequi del nostre il·lustrador per excel·lència, Sergi Mas i Balaguer, el qual ha copsat tot el poemari del Robert amb el rellotge del temps a color i que marca l’hora senyalada, així com el joc de cartes als peus d’un arbre florit i un sac de blat, ben lligat, a part d’un protagonista mirant a l’infinit d’un mar ple de tempestes imaginàries. Un dibuix al·legòric cent per cent.

Per a acabar, només cal afegir que la referència al títol es prou significativa: moltes coses llargament anhelades arriben massa tard, o sia, “A quarts de quinze”, com diu l’autor. Un missatge indirecte a tots els possibles lectors.

Al centre de la imatge, l’autor del poemari, Robert Pastor





Text i foto: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) i secretària general de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA)