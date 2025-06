Es podrà consultar el fons documental de l’antiga ENHER, cedit per la Fundació Endesa, a l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça

L’acte ha tingut lloc a l’Ajuntament del Pont de Suert (Govern.cat)

L’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça compta des d’aquesta setmana amb el fons documental de l’antiga Empresa Nacional Hidroelèctrica del Ribagorçana (ENHER), fins ara gestionat per la Fundació Endesa i el seu Fons Històric. D’aquesta forma, gràcies a un acord entre el Departament català de Cultura i la Fundació Endesa, es posa a disposició de la ciutadania, dels investigadors, dels centres educatius i s’obre a la consulta pública. El fons inclou més de 10.000 fotografies, 200 documents i 3 audiovisuals, entre d’altres, que expliquen l’impacte econòmic i social de les hidroelèctriques a la comarca durant el segle XX.

L’acte ha tingut lloc a l’Ajuntament del Pont de Suert, i ha estat presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i la patrona de la Fundació Endesa, Isabel Buesa. També hi han assistit l’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran; la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero; el director general de Patrimoni Cultural, Joaquim Borràs; i el president del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, Albert Palacín, entre altres representants institucionals.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha agraït la generositat de la Fundació Endesa a l’hora de fer aquesta cessió i ha dit que aquest fons és un testimoni fonamental per a entendre el desenvolupament econòmic, urbanístic i social de l’Alta Ribagorça durant bona part del segle XX:

“Ara, gràcies a la feina de l’Arxiu Comarcal, passarà de les caixes a la consulta pública”. Consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar.

Per la seva part, la patrona de la Fundació Endesa, Isabel Buesa, ha posat en relleu el valor d’aquest llegat, i la cessió a l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça:

“Amb aquest lliurament volem apropar aquest llegat a la ciutadania, posar-lo a disposició dels investigadors, dels centres educatius, de la comunitat”. Patrona de la Fundació Endesa, Isabel Buesa.

Per últim, l’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, ha dit el fons permetrà entendre millor la diversitat de la identitat cultural i social del municipi i de la comarca:

“És un exercici de memòria històrica, una eina de coneixement del passat i de projecció al futur”. Alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran.

L’ingrés és rellevant tant per a l’arxiu com per a la comarca, ja que es tracta d’un fons fonamental per a entendre la història del territori durant bona part del segle XX. El fons està compost per projectes d’obra, escriptures, memòries i revistes que expliquen l’activitat de l’empresa ENHER a l’Alta Ribagorça i el seu impacte econòmic i social. A més, entre la documentació es troben 10.357 fotografies de temàtica diversa —social, urbanística i tècnica— i tres audiovisuals dels anys quaranta i cinquanta en què es mostren diverses infraestructures de l’empresa.

En definitiva, és una documentació amb potencial per a esdevenir un dels fons més importants custodiats a l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça, ja que ofereix una mirada única i detallada sobre el desenvolupament de desenes d’infraestructures hidroelèctriques, la transformació urbanística de l’entorn i la vida social de la comarca durant els anys de màxima activitat d’ENHER.

Amb l’ingrés del fons documental a l’Arxiu Comarcal s’iniciaran les tasques de tractament arxivístic: neteja, ordenació, classificació i descripció del fons. A continuació, es procedirà a la seva conservació al dipòsit, un espai amb control de temperatura i humitat. Finalment, s’elaborarà l’inventari i es digitalitzaran tots els documents del fons, que els usuaris podran consultar a partir de la tardor al portal “Arxius en Línia”.





ENHER, vinculada a l’Alta Ribagorça des de mitjan segle XX

L’Empresa Nacional Hidroelèctrica del Ribagorçana (ENHER) es va constituir l’any 1946, amb capital majoritari de l’Institut Nacional d’Indústria (INI), sota la iniciativa de l’enginyer Victoriano Muñoz Oms, amb l’objectiu d’aprofitar els recursos hidràulics de la conca del riu Noguera-Ribagorçana.

Aquest auge al territori impulsat per ENHER es va mantenir fins a finals dels anys setanta. La reorganització del sector elèctric duta a terme pel govern espanyol el 1983 va comportar que l’INI traspassés a Endesa, en aquell moment empresa pública, totes les seves participacions en empreses elèctriques, inclosa ENHER. El procés d’absorció es va completar l’any 1999.





Un nou arxiu per a conservar, difondre i digitalitzar el patrimoni cultural de la comarca

L’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça està situat a l’antic Palau Abacial del Pont de Suert, on es va traslladar el desembre de 2023. A més de conservar, tractar i difondre el patrimoni documental de la comarca, la posada en funcionament de l’arxiu en la seva nova ubicació ha permès iniciar el procés de digitalització del patrimoni cultural del territori.

Una part essencial del patrimoni documental que custodia són els fons documentals comercials i d’empresa. En aquest sentit, el fons de l’antiga Empresa Nacional Hidroelèctrica del Ribagorçana té el potencial de convertir-se en un dels més importants conservats per l’Arxiu, per l’impacte social i econòmic que l’empresa va tenir al territori.

L’equipament forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya, integrada per més de 40 arxius repartits pel territori. Amb aquest nou espai s’ha consolidat un important eix cultural per a la comarca, juntament amb la biblioteca municipal i l’antiga església Vella que acull la Col·lecció d’Art Sacre.





Sobre la Fundació Endesa

La Fundació Endesa neix l’any 1998 com a expressió del compromís social d’Endesa per a donar resposta a les necessitats de l’entorn en què desenvolupa les seves activitats i així contribuir al desenvolupament de la societat.

L’objectiu és maximitzar la seva empremta social a través de projectes que impulsen una educació de qualitat d’acord amb els desafiaments actuals, ofereixen oportunitats als més vulnerables, promouen la cultura i l’art de Catalunya i contribueixen a un món més sostenible, tenint cura de l’entorn que ens envolta.

La Fundació Endesa, conjuntament amb el Fons Històric d’Endesa, treballa per a conservar, protegir i difondre el llegat de les empreses pioneres en l’electrificació d’Espanya, com ENHER, avui integrades a la companyia. A través del Fons Històric d’Endesa, creat l’any 1998, l’empresa vol materialitzar la responsabilitat moral i social que suposa preservar part de l’herència del país, però també oferir a la ciutadania una eina de treball i font de consulta, amb una filosofia clara: la de vincular el passat, present i futur de la companyia amb el de la societat en què opera.