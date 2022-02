Es modifica la normativa de verificació d’extintors de talla petita

El Consell de Ministres, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha aprovat la modificació del Decret relatiu a la verificació d’extintors mòbils d’incendis, per tal d’adaptar i racionalitzar els requisits exigibles quant a la venda dels extintors de menys de 5 kg que no són aptes per a habitatges, oficines o locals comercials, i que estan concebuts per a altres aplicacions com, per exemple, portar-los en vehicles o embarcacions.

El Decret relatiu a la verificació d’extintors mòbils d’incendis, del 30 de març de 1988, regula la venda dels extintors utilitzats en habitatges, oficines o locals comercials i les comprovacions que s’hi han de fer. Els extintors de talla petita, de menys de 5 kg es troben igualment en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret del 1998, que fixa uns requisits que estan clarament desfasats a causa de l’evolució de la tecnologia i la legislació europea.

Així, amb aquest Decret, s’adapta la normativa a la tecnologia actual i a la normativa europea.