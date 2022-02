Més de 200 alumnes de la Seu d’Urgell i de la comarca participen en el projecte ‘Dansa’t’

Un total de 213 alumnes de la Seu d’Urgell i Castellciutat, així com de les poblacions alturgellenques del Pla de Sant Tirs, Alàs, Montferrer i Tuixent participen en el projecte ‘Dansa’t‘. Aquest projecte, creat fa un parell de cursos per l’Escola Folk del Pirineu, que es porta a terme en horari lectiu de cada centre, amb la voluntat d’apropar la dansa i la cultura del Pirineu als escolars alturgellencs.

L’activitat, dirigida per Ivan Caro, educador social, músic i professor de gralla, dansa tradicional, flabiol i tamborí de l’Escola Folk del Pirineu d’Arsèguel, s’adreça als i les alumnes de 3r a 6è curs de primària, en coordinació amb els mestres de música i educació física, així com els seus tutors directes.

‘Dansa’t’ fa servir la dansa com una eina per crear vincles entre els alumnes de l’escola i la resta de centres del territori. Les danses que es treballen són majoritàriament del Pirineu, però també n’hi ha alguna dansa d’altres indrets. En les sessions d’aquest projecte es treballen tant danses col·lectives com en parella, així com cançons, jocs dansats i altres activitats per enfortir el grup. “De les experiències de les altres edicions de ‘Dansa’t’, així com de les escoles que aquest curs ja hi han participat, hem rebut una resposta molt positiva tant dels mateixos alumnes com dels mestres”, explica Ivan Caro. Caro destaca que enguany s’hi han sumat també en aquest projecte les escoles d’Alàs i Montferrer.

El projecte ‘Dansa’t‘ l’organitza l’Escola Folk del Pirineu i compta amb la col·laboració de l’IDAPA, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, els Serveis Educatius de l’Alt Urgell-Cerdanya, i s’emmarca dins del Pla Educatiu d’Entorn de la Seu d’Urgell.