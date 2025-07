És millor anar pla o amb sabates de taló alt?

Unes sabates amb taló (Getty images)

L’ús del calçat amb taló alt ha estat històricament associat a l’elegància i l’estil, especialment en esdeveniments formals i àmbits professionals. No obstant això, portar sempre sabates amb taló alt pot tenir conseqüències per a la salut i el benestar corporal. Els experts en podologia recomanen que l’alçada ideal d’un taló oscil·li entre els 2 i 4 centímetres. Un taló d’aquesta mida ajuda a mantenir una bona alineació del cos i redueix la pressió sobre les articulacions.

Talons molt alts (superiors a 5 cm) poden desplaçar el centre de gravetat del cos, provocant un desequilibri en la postura i un augment de la tensió a la columna vertebral, els genolls i els turmells.





L’ús continuat de sabates amb taló alt pot causar problemes de salut com:

Dolor a la zona lumbar i cervical : A causa de la inclinació del cos cap endavant, es genera una tensió excessiva a la part baixa de l’esquena i al coll.





: A causa de la inclinació del cos cap endavant, es genera una tensió excessiva a la part baixa de l’esquena i al coll. Problemes als peus : Pot provocar deformitats com els galindons, dits en garra i fasciïtis plantar.





: Pot provocar deformitats com els galindons, dits en garra i fasciïtis plantar. Deteriorament de les articulacions : L’estrès constant als genolls pot accelerar el desgast del cartílag, augmentant el risc d’artrosi.





: L’estrès constant als genolls pot accelerar el desgast del cartílag, augmentant el risc d’artrosi. Inestabilitat i caigudes: Un taló molt alt disminueix l’estabilitat i incrementa la probabilitat de torçades i lesions.

Si bé els talons alts poden ser problemàtics, caminar constantment amb calçat completament pla també té els seus inconvenients. Sabates massa planes, com algunes ballarines o sandàlies sense suport, poden no proporcionar l’amortiment adequat, afectant la curvatura natural del peu i afavorint dolors musculars i problemes com la fasciïtis plantar.

Per tant, el millor per a la salut podal és alternar diferents tipus de calçat, prioritzant els que ofereixin un bon suport per al pont del peu i una alçada moderada de taló.