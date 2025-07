Mònica Doria: “Tenim molta confiança que estem fent la feina bé”

La piragüista andorrana, Mònica Doria (FACC)

Amb el primer bloc de la temporada acabat, Mònica Doria i el seu equip comencen a perfilar el segon tram del curs. “Tanquem el primer bloc de la temporada molt contents i satisfets amb els millors resultats que mai he assolit en el meu palmarès”, assegura la palista andorrana que tornarà a la feina la setmana vinent després d’uns dies de descans.

El primer bloc del curs ha estat marcat pel Campionat d’Europa i les tres primeres Copes del Món. En aquest tram, l’esportista del Principat ha assolit dues medalles internacionals –de les quals un or a l’Europeu i un bronze a la Seu en Copa del Món– i acumula ja quatre finals al màxim nivell.

De fet, els resultats de Mònica Doria li han permès millorar el seu rànquing internacional en la modalitat de caiac, millorant tres posicions i situant-se en 14a posició. En canoa la tricolor es manté consolidada en el top-10 mundial en vuitena posició.

“La valoració és molt bona, no pot ser una altra; quatre finals i dues medalles internacionals”, ha destacat el tècnic de la FACC, Cristian Tobio, que ha afegit que “sempre volem més, però és un bon començament d’any”.

Uns resultats que li donen la confiança necessària a la palista andorrana per a encarar la segona part de l’any amb el mundial com el gran objectiu. “Crec que els resultats ens donen la confiança necessària per a saber que estem fent la feina bé, que estem allà i que si seguim pel mateix camí seguiran arribant els resultats”, ha apuntat Doria.

En aquest sentit, Tobio ha destacat que “per a nosaltres volem fer-ho sempre el millor possible a cada competició, és cert, però, que tenim el Mundial que és el més important, però buscarem el mateix a cada competició: a Tacen, a Augsburg i al Mundial”.

Aquesta setmana, Mònica Doria tornarà a la feina després d’uns dies de descans i tindrà concentracions a Praga i Pau per a encarar les dues últimes Copes del Món (Tacen i Augsburg), en les quals estarà en la lluita per la general, i el Mundial que arribarà a principis del mes d’octubre, a Austràlia.