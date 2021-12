Es mantenen les tarifes elèctriques i es congela el preu de venda final per segon any consecutiu

S’aprova la modificació del Decret de tarifes elèctriques vigents per a l’any 2022 que permet mantenir les tarifes actuals amb l’objectiu de donar suport a la ciutadania i al teixit empresarial del país arran de la situació provocada per la COVID-19. El decret, aprovat a proposta de FEDA, no repercuteix cap increment en les factures finals i manté les tarifes elèctriques actuals, per segon any consecutiu. És a dir, que continuen vigents els preus de l’electricitat aprovats el 2019.

Tot i el considerable augment de preus en la compra de l’energia elèctrica, FEDA ha considerat prudent no proposar augments en les tarifes per tal de no impactar negativament en l’estabilitat econòmica dels ciutadans i empreses del país, ja afectades per la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

Amb aquesta decisió es manté el compromís de Govern per assegurar la competitivitat dels preus de l’energia del Principat respecte als països veïns. Així, considerant la situació sanitària actual, i les dificultats estructurals de la població i les empreses del país, es repercuteix de manera justa i transparent els preus de cost de producció o adquisició de l’energia elèctrica i es contribueix a fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica.

Finalment, la decisió facilita l’accés a l’energia a les famílies amb menys recursos econòmics per evitar el greu problema de la precarietat energètica i reduir el consum en les hores punta, i desplaçar-lo a les hores nocturnes en què hi ha un preu de l’electricitat més econòmic. Amb el no increment tarifari, es manté la competitivitat de les tarifes andorranes amb els països veïns i amb la mitjana de la Unió Europea.

La modificació del decret també contempla, d’una banda, l’eliminació de la tarifa domèstica bonificada (que era només aplicable a contracte de tarifa plana), i la consegüent creació de les tarifes BDBP (domèstica plana bonificada) i BDBH (domèstica plana discriminació horària). Aquests ajuts permetrà que usuaris domèstics que disposin de la tarifa amb discriminació horària puguin mantenir la discriminació, tot i poder gaudir de la tarifa bonificada, sense necessitat de passar a tarifa plana. La decisió facilita l’accés a l’energia a les famílies amb menys recursos econòmics i reduir el consum en les hores punta, i desplaçar-lo a les hores nocturnes en què hi ha un preu de l’electricitat més econòmic.

Per altra banda, s’actualitza el quadre relatiu al període horari tarifari anual (calendari P1 – P6) de les tarifes aplicables a empreses distribuïdores, per tal d’ajustar-lo al calendari horari d’accés aplicable a FEDA en la importació d’energia elèctrica.