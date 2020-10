Es liciten els treballs de redacció del Pla director de la mobilitat d’Andorra 2030

L’executiu ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació dels treballs de redacció del Pla director de la mobilitat d’Andorra 2030. Aquest Pla, s’alinea a les polítiques de sostenibilitat marcades en el full de ruta H23 de l’Executiu, així com amb el compromís internacional de l’adopció de mesures encaminades a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i alhora impulsar la transició cap a la neutralitat de carboni al nostre país i en l’acompliment de l’Agenda 2030.

La redacció del Pla ha d’incloure un seguit de propostes encaminades a la millora de la qualitat de vida de les persones, així com a millorar la qualitat de l’aire, garantint sempre el dret a la mobilitat. Tal com ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot, el Pla, que s’aplicarà a la Vall Central, té la voluntat de fomentar els desplaçaments no motoritzats i el transport públic col·lectiu, implementar mesures de descongestió viària i contemplar la gestió dels aparcaments. També preveu el foment de l’ús de la bicicleta i dels vehicles de mobilitat personal per tal promoure els hàbits de vida saludables i la mobilitat respectuosa amb el medi ambient.

La licitació dels treballs de redacció del plec de bases es durà a terme mitjançant concurs públic nacional amb procediment obert i contractació ordinària. La data límit de la presentació de les ofertes serà el 25 de novembre.