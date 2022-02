Es constitueix l’Associació Sant Julià de Lòria Campus Universitari

El Comú de Sant Julià de Lòria, la Universitat d’Andorra, la Universitat Europea i la Universitat Carlemany han constituït aquest dijous al migdia l’Associació Sant Julià de Lòria Campus Universitari (ACU). Aquesta associació neix gràcies el suport del Govern i la implicació de les institucions universitàries per consolidar Sant Julià de Lòria com a parròquia de referència en l’àmbit de la formació superior.

Sant Julià de Lòria és una població amb forta presència d’institucions universitàries i d’estudis superiors: el Ministeri d’educació, Universitat d’Andorra, Universitat Europea, Universitat Carlemany, Institut d’Estudis Andorrans, Centre de formació professional, l’Escola d’aviació, etc. I la presència d’aquestes institucions influeix de forma important en l’economia i la cultura de la parròquia.

Amb dades del 2020-2021 la formació universitària va moure un volum de prop dels 3.200 alumnes, dels quals un 58% eren alumnes presencials i un 42% alumnes virtuals.

Contràriament al que pot semblar, el percentatge d’alumnat virtual és de gran importància per a la parròquia, ja que les universitats virtuals, a través del seu cos docent, les juntes acadèmiques, els actes de doctorats, les ponències i altres esdeveniments relacionats amb el seu funcionament acadèmic, tenen una influència molt positiva en l’economia de la parròquia. Per aquest motiu s’ha creat aquest òrgan representatiu que té el suport del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.

Durant l’acte, celebrat a la Casa Comuna després que el ple del Comú de Sant Julià de Lòria aprovés per unanimitat la iniciativa en una sessió extraordinària celebrada aquest mateix matí a les 10 hores, el cònsol major i president de l’ACU, Josep Majoral, ha recordat unes paraules pronunciades en l’obertura del curs de l’UdA a l’octubre de l’any passat en què va dir que “compto amb tots vostès per fer-ho possible”, en referència a tots els projectes vinculats al creixement de la parròquia de la mà de l’educació.

Majoral ha continuat dient que “avui un dels projectes, ja és una realitat. I si em permeten, compto amb tots vostès per possibilitar la resta. Junts podem anar superant etapes i escriure una bella pàgina que les generacions que ens prendran el relleu ben segur recordaran”.

Per la seva banda, el rector de l’UdA, Miquel Nicolau, ha destacat que “l’ensenyament superior i la recerca són la millor aposta per aportar solucions als reptes presents i del futur i per millorar la qualitat de vida dels ciutadans”.

També ha parlat el rector de la Universitat Europea, Antoni Noguero que ha dit que “posem la primera pedra per potenciar el Comú en l’àmbit universitari, així com el científic i el tecnològic. Ens sembla una iniciativa ideal per mostrar als veïns de Sant Julià la potencialitat que té pel territori les activitats que durem a terme”.

En representació de la Universitat Carlemany ha intervingut el secretari general, Andreu Bellot, que ha valorat que “la col·laboració entre les universitats andorranes contribuirà que Andorra, i en concret Sant Julià de Lòria, pugui ser reconegut com un hub de coneixement que atén a les noves necessitats de l’entorn alineades amb la sostenibilitat”.

També ha intervingut la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla que ha mostrat el seu suport a la iniciativa.