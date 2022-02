La Fundació ONCA ofereix un taller artístic a l’Associació de Malalties Minoritàries

La Fundació ONCA juntament amb l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA), duran a terme un taller artístic comunitari en el marc del projecte «Música i creativitat» de la Fundació ONCA. El taller es farà aquest divendres 4 de febrer, a les 18 h, al Centre Cultural La Llacuna d’Andorra la Vella.

El taller, sorgit per petició de l’equip tècnic de l’Associació AMMA, té com a objectiu facilitar un espai d’expressió i de descobriment a través de les arts (música, dansa i teatre). A més, vol servir com a mètode per enfortir els vincles familiars a partir de diferents activitats amb dinàmiques de moviment, com la percussió corporal, o dinàmiques amb instruments a través de jocs de ritme, diàlegs, improvisacions, etc. També es proposarà generar exercicis per tal que cadascun dels participants puguin desenvolupar-los a les seves llars.

Joan Hernández, responsable del programa destinat a les persones de la Fundació ONCA, explica que “aquesta trobada ens servirà de prova pilot per conèixer quina és la voluntat i les ganes de les persones assistents al taller a programar en un futur sessions setmanals, quinzenals o mensuals”. I afegeix que “des de l’equip de la Fundació ONCA es treballarà per programar noves sessions i tallers. En properes programacions, es contempla l’opció de fer sessions obertes a tot el públic. D’aquesta manera es treballa la inclusió de manera directa”.

El taller d’aquest divendres serà dirigit per Ivan Caro i Joan Hernández, dos artistes professionals que tenen una vinculació directa amb la Fundació a través del programa per a les persones. A l’activitat hi ha previstes la participació d’unes 25 persones entre infants i adults.

L’activitat compta amb la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella en la cessió de l’espai.