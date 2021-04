Entrevista amb Jordina Oriols, El Petit Liceu: 20 anys acostant l’òpera al públic familiar

Quan va néixer el Petit Liceu?

Ja abans de l’incendi s’havia fet algun tipus d’activitat educativa adreçada als infants i joves. Després de la reconstrucció, durant la temporada 1997-98 s’inicia el projecte Brundibár que més tard pren el nom d’”Òpera a Secundària”, una proposta d’òpera on els alumnes formen part d’un gran Cor i participen en un projecte artístic. A l’any 2001, s’estrena La petita flauta màgica com a primer espectacle de la programació que ha arribat fins als nostres dies. Posteriorment, en la temporada 2004-2005 s’implementa la marca El Petit Liceu que substitueix el nom de Programació Infantil.

Quina és la valoració d’aquests anys de vida?

En aquests 20 anys, des del Liceu s’ha vetllat per oferir espectacles educatius de qualitat tant a les escoles com al públic familiar amb el clar objectiu d’acostar l’òpera al públic més jove.

Al llarg d’aquests anys, han format part de la nostra programació –en alguns casos de forma continuada- adaptacions de grans òperes com són La flauta màgica de Mozart, La cenerentola o El barber de Sevilla de Rossini i espectacles que s’han endinsat en l’òpera des d’altres perspectives. També han format part de la programació del Petit Liceu espectacles com Pere i el llop de Prokoviev, El carnaval dels animals de C. Saint-Saëns, La casa Flotant amb música de L’Arca de Noè de Xavier Montsalvatge, que han volgut seduir els infants des d’altres gèneres musicals, sempre amb propostes escèniques molt cuidades i atractives.

La valoració és positiva, tant pel què fa a l’activitat artística que s’ha ofert com a la resposta que hem tingut per part del públic. No obstant això, cal mirar endavant, contemplar nous horitzons i plantejar nous reptes per a aquest eix estratègic del Teatre. Precisament per aquest motiu, la temporada 19/20 s’impulsa el nou programa educatiu LiceuAprèn que contempla tant la vessant artística dels nous espectacles que han de formar part del Petit Liceu, com tot el potencial educatiu que es pot generar a partir de cadascun d’ells.

Com estan els ànims i com afecta la pandèmia al Teatre?

La pandèmia ha afectat a totes les persones que conformen el Teatre. Per tant, l’activitat com a Teatre i com a Petit Liceu, lògicament, també se n’ha ressentit. Des del Liceu s’ha treballat molt en tots els protocols que afecten als treballadors i a l’escenari i també en totes les mesures de prevenció i seguretat adreçades al públic- tant el públic general com el públic escolar- per tal de fer del Liceu un espai segur. La voluntat del Teatre sempre ha estat la de poder seguir fent activitat amb els criteris que s’indiquin des de les autoritat sanitàries i aplicant protocols estrictes de seguretat.

Per a les escoles, aquest és també un curs complex i per tant les reserves també s’han vist afectades. Tot i així, el que sí que s’ha percebut és una voluntat per part del professorat de voler tirar endavant i no renunciar a oferir cultura als seus i les seves alumnes. Per part de LiceuAprèn estem intentant acompanyar aquestes escoles que assistiran amb els seus alumnes als nostres espectacles, compartint amb ells els protocols, donant-los una atenció molt personalitzada,…i, en definitiva, donar-los tranquil·litat a l’hora de venir al Liceu.

La cultura és segura?

Des del Liceu s’ha defensat una cultura segura des d’un primer moment. El teatre ha treballat des de l’inici de la pandèmia en poder habilitar una sèrie de mesures adaptades per garantir la seguretat sanitària dins del Teatre. Un protocol que té la finalitat de donar compliment a la normativa del departament de Salut i les condicions específiques del procicat en matèria d’equipaments culturals. I així s’ha demostrat des del sector cultural. A més, el Liceu també vetlla per augmentar la sensació de seguretat de l’espectador en tot moment, des que accedeix al recinte fins que seu a la seva butaca per gaudir plenament de l’experiència operística. Amb la intenció d’assegurar al màxim que el Liceu sigui un espai segur, l’aforament del teatre es manté al 50%, amb un màxim de 1000 persones d’acord amb el darrer pla del procicat. El programa de mesures preventives també inclou l’ús obligatori de mascareta i gel hidroalcohòlic, control de temperatura en els accessos, la desinfecció constant dels espais, la renovació permanent de l’aire a través de dos nous ventiladors que s’han instal·lat l’agost del 2020, la inhabilitació del guarda-roba, i l’ús del format digital per als programes de mà. Amb l’aplicació d’aquest protocol, el Gran Teatre de Liceu ha obtingut la certificació màxima en seguretat Global Safe Site de Bureau Veritas que valida la correcta implementació de les mesures de seguretat i prevenció davant la Covid-19.

Què és el Petit Liceu Escolar?

El Petit Liceu Escolar són tots aquells espectacles de la programació del Liceu destinats únicament a públic escolar. El Teatre vetlla perquè aquests espectacles siguin amplis en quant a franges d’edat, des de 3 anys fins a batxillerat i cicles formatius.

En el nou programa educatiu LiceuAprèn, a banda d’anar introduint noves produccions a la programació, també es generarà un focus i interès als projectes educatius desenvolupats a l’entorn de cada nou espectacle.

Com equipament cultural, el Liceu té un compromís en la millora educativa. L’experiència artística que s’ofereix als nens/es i als joves que assisteixen als espectacles escolars pot veure’s amplificada si es complementa amb accions formatives adreçades tant als propis infants i joves com als adults que els acompanyen en el seu creixement. És vital, en aquest projecte: la diversitat de formats en les accions formatives (tallers, ponències d’experts,…), la formació en l’àmbit musical i artístic, connexions en altres àmbits del saber, i que es comprometin amb el desenvolupament individual i social de les persones.

El Liceu té pensat ampliar el territori i difusió de les obres actualment representades al Gran Teatre del Liceu i a l’Auditori de Sant Cugat?

Està dins dels objectius de LiceuAprèn el desenvolupament territorial de la nostra activitat així com també l’apropament a nous públics i col·lectius. Tenim el repte, la voluntat i el compromís de fer-ho. Tant és així, que algunes produccions que estem dissenyant per a les properes temporades ja hi contemplem, des de l’inici, aquesta possibilitat d’arribar a nous públics portant els nostres espectacles i produccions a altres espais i a altres teatres

Quins títols d’òpera es podrien adaptar de cara a fer versions infantils?

Les obres que podrien formar part de la programació de Petit Liceu són moltes i diverses. El Liceu treballa per seguir apropant l’òpera als nois i noies, explorant la possibilitat d’adaptar els grans títols d’òpera, però també contemplant la possibilitat de crear òperes inèdites amb temàtiques properes que puguin seduir el públic jove. Properament iniciarem una línia d’espectacles familiars de petit format on la música serà la protagonista, sempre connectada amb alguna altra manifestació artística.

Per Socpetit.cat