Títol: Tocar el cel amb els dits

Edat: A partir de 7 anys

Escriptor/a: MOLIST, Pep

Il·lustrador/a: Christian Inaraja

Editorial: Santillana Infantil y Juvenil S.L. i Grup Promotor S.L.

Els somnis són un tema recurrent en la literatura infantil. Són la porta per accedir a espais i mons que normalment són llunyans, però assolibles gràcies a la imaginació. És així com Pep Molist, reconegut bibliotecari i autor d’una magnífica obra literària per a nens i joves, proposa un conjunt de senzills poemes on somniar ajuda a fer possible realitats tan comunes com bufar i fer ampolles, sentir la sorra amb els peus descalços o la pluja lliscant sobre la pell.

El poemari, encapçalat per una composició inicial que explica el sentit de l’obra, està dividit en cinc parts: «Somnis d’anar», «Somnis de fer», «Somnis de sentir», «Somnis de ser» i «Somnis de tenir». És una manera molt encertada de classificar els somnis: no és el mateix remenar les cireres com ho fa un rei que somniar a ser un ratolí de biblioteca per gaudir del gust de la lectura. Cal destacar d’aquest poemari el lèxic usat per Molist. Es tracta d’un conjunt de mots quotidians, fàcils en general i imprescindibles per a aquell lector inicial que va agafant el gust per la lectura. Cada mot és el nucli central del poema i és aquí on apareixen noms d’animals com el gos, el colom, el ratolí, la marmota … i accions com xerrar, bufar, escoltar i tenir. No cal dir que la bona poesia és aquella que, entre altres aspectes, està construïda amb un lèxic que resulta adient al jove lector. Finalment, les il·lustracions de cada poema estan fetes a base de traços senzills que ressalten les siluetes de figures humanes, animals i algun o altre vegetal i fruita. Un llibre ben construït i molt recomanable per al lector inicial: la senzillesa de cada vers ajuda a fer que cada poema esdevingui un somni convertit en realitat.

Per Moisès Selfa. Clijcat / Faristol