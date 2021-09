L’IPC avançat de l’agost se situa en el 2,1%

L’índex de preus al consum avançat del mes d’agost situa la inflació interanual en el 2,1%, segons el càlcul del departament d’Estadística del Govern fet públic aquest dimecres. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria una dècima respecte a l’IPC avaluat el mes de juliol, que va ser del 2%.

En el cas dels països veïns, l’IPC avançat d’Espanya se situa al 3,3%, i en cas de confirmar-se augmentaria quatre dècimes respecte a la variació registrada al juliol. Pel que fa a l’IPC avançat de França se situa a l’1,9%, i si es confirma suposaria un creixement de set dècimes respecte a la variació del mes anterior.

Cal recordar que aquest indicador avançat es calcula amb un 98% aproximat dels preus del mes d’agost i que per a les sèries encara no enquestades s’utilitza el mateix preu que el mes anterior. Aquest indicador avançat proporciona únicament una informació orientativa, i no ha de coincidir, necessàriament, amb la dada definitiva, que es donarà a conèixer el 9 de setembre.