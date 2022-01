Entra en vigor el Conveni sobre el comerç internacional d’espècies de fauna i flora salvatges amenaçades

Aquest dimarts ha entrat en vigor el Conveni sobre el comerç internacional d’espècies de fauna i flora salvatges amenaçades (Conveni CITES). L’adhesió al document va ser aprovada el passat 8 de juliol del 2021 pel Consell General.

L’adhesió suposa per Andorra donar continuïtat a la legislació ja existent al país i reforçar el seu compromís en matèria de control del comerç de les espècies de fauna i flora amenaçades o en perill d’extinció en col·laboració amb 183 estats més. Les espècies de fauna (5.945 espècies) i flora (32.768) estan annexades a uns apèndixs I, II i III classificades segons el grau de protecció i es poden consultar a www.cites.org.

Tot i que Andorra no era membre del conveni, la documentació per la importació i exportació d’espècies protegides i dels annexos del conveni ja era reconeguda i acceptada pels altres estats. En els darrers 5 anys, el Departament de Medi Ambient ha emès una mitjana aproximada de 450 certificats per any, en la seva majoria per a importacions de productes d’origen animal.

Cal recordar que el passat mes de juliol, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat va presentar un aplicatiu online ( https://sig.govern.ad/sefana) per realitzar els tràmits de sol·licituds relatives a la importació, exportació i reexportació dels exemplars o productes relatius a la fauna autòctona, no autòctona i la flora.

Finalment, el Secretariat del Conveni CITES reconeix el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern com l’autoritat administrativa andorrana competent per emetre documentació per a l’aplicació del Conveni CITES i a Andorra Recerca i Innovació com a institució científica competent per certificar que l’exportació de les espècies dels apèndixs del conveni no resulta perjudicial per a l’espècie.