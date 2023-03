Es genera il·lusió per a que Andorra torni a ser “Eurovisiva”

Susanne Georgi al costat de la cantant espanyola Rosa López i d’alguns fans (Stars Andorra)

Aquest dissabte, Susanne Georgi actuarà a la festa BCN Eurovision Party, al Sant Jordi Club de Barcelona davant de 3.500 amants del Festival. La celebració també comptarà amb les actuacions de diferents rostres eurovisius d’arreu d’Europa, incloses les entrades d’Eurovisió d’aquest any d’Espanya, Portugal, Regne Unit, Irlanda i San Marino, entre d’altres.

Susanne ha assistit aquest divendres a la Blue Carpet i al còctel d’inauguració, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, on de seguida ha trobat el suport en la seva lluita perquè Andorra torni a Eurovisió. Suport d’estrelles com Rosa López, que va representar Espanya l’any 2002, i que ha lluït feliçment una samarreta amb el missatge “Andorra Will be Back”.

Susanne Georgi va representar Andorra al Festival de la Cançó d’Eurovisió l’any 2009 amb la cançó “La teva decisió (Get A Life), i és una gran defensora del retorn d’Andorra al certamen. Les declaracions de Susanne als diferents mitjans que van assistir ahir divendres a l’esdeveniment, ha causat gran expectació a les xarxes socials, on molta gent ha mostrat suport al retorn del país a Eurovisió.

Es podrà seguir el programa d’aquesta nit en directe al canal de Youtube de Betevé, a les 20 hores.

https://www.youtube.com/c/beteve