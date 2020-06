Entitats ecologistes reclamen repensar el model de societat actual en favor del medi ambient

Diverses entitats ecologistes del Principat celebren el respir que ha tingut la natura arran de la pausa de l’activitat com a conseqüència del confinament al que ha obligat la Covid-19, però ressalten que cal reflexionar sobre quines pràctiques hem de canviar per cuidar més el nostre entorn, tant a petita com a gran escala. Els humans som uns usuaris més del planeta i cal que contribuïm a trobar un equilibri amb el medi ambient i deixar d’explotar-lo.

Segons Iriarte això ens ho demostra el confinament, ja que “quan li deixem el seu espai, la natura és viva i és molt més fàcil gaudir d’ella i potser l’objectiu d’Andorra ha d’anar cap a aquí”.

Per la seva part el portaveu de Fridays For Future Andorra, Mateu Bracque, assenyala que encara que ara estem lluitant per salvar la nostra salut i protegir-la, això no ha de fer que oblidem la de les generacions futures, amb la qual cosa, diu, “hem de continuar lluitant contra el canvi climàtic“.

Bracque afegeix que “els animals als carrers ens recorden que hem de protegir la natura perquè nosaltres també en formem part”.