Actua organitza un webinar sobre el Reglament general de Protecció de Dades de la UE

Aquest dimecres 10 de juny a les 11 h, Actua organitza una xerrada/webinar amb l’Elisabet Serrano, professional del dret a P.I. ADVOCATS, i l’Andrés López, soci fundador de WIN2WIN, on s’informarà als assistents de què han de tenir en compte, tant en vista de la normativa andorrana com del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (que ja és d’aplicació a determinades empreses andorranes), per tal de fer-ho bé en matèria de protecció de dades personals.

El webinar es realitzarà a través de la plataforma ZOOM, que permet el seguiment gratuït a través d’una sessió en directe. La sessió tindrà una durada de 30-40 min. i tot seguit, donarem pas a un torn de preguntes.

Aquells interessants han d’omplir el formulari i inscriure’s en el següent enllaç: https://www.actua.ad/esdeveniments/webinar-actua-la-protecci%C3%B3-de-dades-personals-compliment-i-import%C3%A0ncia-la-bona